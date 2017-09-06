В Перми открылась новая точка по продаже проездных

С 5 сентября в Перми на ул. Ленина, 49а начал работу еще один пункт пополнения льготных проездных документов, сообщает пресс-служба администрации города.



— С 4 сентября в городе ежедневно добавляются новые пункты пополнения и продаж проездных. В сентябре согласно контракту планируется увеличить их число до 42. Обращаем внимание пассажиров и на то, что пополнение проездных можно осуществлять, начиная с 21 числа каждого месяца. Это позволит избежать очередей и длительного ожидания, — отметили в МКУ «Гортранс».



