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12:45 (мск), источник: Новости Перми

В Перми открылась новая точка по продаже проездных

На сегодняшний день в городе работает 21 точка по продаже льготных проездных документов. Но по планам в сентябре это количество должно увеличиться до 42.

С 5 сентября в Перми на ул. Ленина, 49а начал работу еще один пункт пополнения льготных проездных документов, сообщает пресс-служба администрации города.

— С 4 сентября в городе ежедневно добавляются новые пункты пополнения и продаж проездных. В сентябре согласно контракту планируется увеличить их число до 42. Обращаем внимание пассажиров и на то, что пополнение проездных можно осуществлять, начиная с 21 числа каждого месяца. Это позволит избежать очередей и длительного ожидания, — отметили в МКУ «Гортранс».

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