Сотни рептилий задержаны в Хабаровском аэропорту
Двести сухопутных черепах мужчина вез на продажу.
Двести сухопутных черепах мужчина вез на продажу.
В Хабаровском аэропорту специалистами Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержаны черепахи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
При досмотре груза прибывшего авиарейсом из Москвы были обнаружены 200 живых черепах без
Кстати, рептилии были «расфасованы» в прозрачные пластиковые контейнеры.
Сам виновник торжества рассказал, что вез черепах на продажу. На него возбудили административное производство. Оштрафовали на 500 рублей. Рептилий вернули, но с условием, что он получит на них ветеринарное свидетельство и предъявит эти документы в службу контроля аэропорта. Если он этого не сделает, то через два месяца его оштрафуют на 1000 рублей, а еще через такое же время — на 3000 рублей. Затем им займутся судебные приставы.
Живой груз задержан до предоставления документов. Возбуждено административное производство.