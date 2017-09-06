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12:44 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Сотни рептилий задержаны в Хабаровском аэропорту

Двести сухопутных черепах мужчина вез на продажу.

В Хабаровском аэропорту специалистами Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержаны черепахи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

При досмотре груза прибывшего авиарейсом из Москвы были обнаружены 200 живых черепах без ветеринарно-сопроводительных документов. Как пояснили специалисты службы ветеринарного контроля Хабаровского аэропорта, московские коллеги пропустили без документов столь специфичный груз, так как он шел транзитом из Краснодара. Так, что все вопросы — к специалистам из курортных мест.

Кстати, рептилии были «расфасованы» в прозрачные пластиковые контейнеры.

Сам виновник торжества рассказал, что вез черепах на продажу. На него возбудили административное производство. Оштрафовали на 500 рублей. Рептилий вернули, но с условием, что он получит на них ветеринарное свидетельство и предъявит эти документы в службу контроля аэропорта. Если он этого не сделает, то через два месяца его оштрафуют на 1000 рублей, а еще через такое же время — на 3000 рублей. Затем им займутся судебные приставы.

Живой груз задержан до предоставления документов. Возбуждено административное производство.

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