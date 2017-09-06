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13:15 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Уникальный чертеж XII века найден в Полоцке

Научный мир сотрясла сенсация: при раскопках в Полоцком Спасо-Ефросиниевском монастыре был найден уникальный чертеж XII века. А это меняет все представления о зодчестве Древней Руси, ведь самые ранние из дошедших до нас схем датировались концом XIII столетия. Считалось, что на территории нашей страны они появились куда позже, только в XVI веке.

Открытие совершили участники совместной экспедиции Полоцкого государственного университета и государственного Эрмитажа Санкт-Петербурга. Ученые провели археологическое исследование, которое позволит реставрировать Спасо-Преображенскую церковь, а затем приступили к изучению места, на котором находился древний храм-усыпальница, датируемый концом XI — началом XII века. На глубине около двух метров студентка третьего курса гуманитарного факультета ПГУ Елена Шарипо обнаружила артефакт. Находка поставит точку в полемике ученых о технологии строительства в средневековье — убежден проректор ПГУ, доктор исторических наук, профессор Денис Дук:

— Это первое доказательство того, что в средние века на наших землях существовала традиция архитектурного проектирования. На четверти плинфы (строительного материала, похожего на современный кирпич), которую мы обнаружили, изображен уникальный чертеж храма-усыпальницы с потрясающей деталировкой: мы видим часть галереи храма, часть апсиды, находящейся с восточной стороны. Плинфа с полной схемой была 30−35 сантиметров. Будем предпринимать попытки найти остальные ее части.

Археолог предполагает, что этот чертеж — дело рук профессионала, вероятно, руководившего строительством: он имеет правильные пропорции размеров храма, его масштаб 1:100. Рисунок был выполнен металлическим или костяным писалом по сырой глине. Затем плинфу высушивали на солнце и обжигали в печи. Такая технология позволила артефакту прекрасно сохраниться до наших дней. Сейчас он хранится в фондах Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Исследователи работают с 3D-копией.

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