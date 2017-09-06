Уникальный чертеж XII века найден в Полоцке
Научный мир сотрясла сенсация: при раскопках в Полоцком
Научный мир сотрясла сенсация: при раскопках в Полоцком
Открытие совершили участники совместной экспедиции Полоцкого государственного университета и государственного Эрмитажа
— Это первое доказательство того, что в средние века на наших землях существовала традиция архитектурного проектирования. На четверти плинфы (строительного материала, похожего на современный кирпич), которую мы обнаружили, изображен уникальный чертеж
Археолог предполагает, что этот чертеж — дело рук профессионала, вероятно, руководившего строительством: он имеет правильные пропорции размеров храма, его масштаб 1:100. Рисунок был выполнен металлическим или костяным писалом по сырой глине. Затем плинфу высушивали на солнце и обжигали в печи. Такая технология позволила артефакту прекрасно сохраниться до наших дней. Сейчас он хранится в фондах Национального Полоцкого