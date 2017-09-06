Уникальный чертеж XII века найден в Полоцке

Открытие совершили участники совместной экспедиции Полоцкого государственного университета и государственного Эрмитажа Санкт-Петербурга. Ученые провели археологическое исследование, которое позволит реставрировать Спасо-Преображенскую церковь, а затем приступили к изучению места, на котором находился древний храм-усыпальница, датируемый концом XI — началом XII века. На глубине около двух метров студентка третьего курса гуманитарного факультета ПГУ Елена Шарипо обнаружила артефакт. Находка поставит точку в полемике ученых о технологии строительства в средневековье — убежден проректор ПГУ, доктор исторических наук, профессор Денис Дук:

— Это первое доказательство того, что в средние века на наших землях существовала традиция архитектурного проектирования. На четверти плинфы (строительного материала, похожего на современный кирпич), которую мы обнаружили, изображен уникальный чертеж храма-усыпальницы с потрясающей деталировкой: мы видим часть галереи храма, часть апсиды, находящейся с восточной стороны. Плинфа с полной схемой была 30−35 сантиметров. Будем предпринимать попытки найти остальные ее части.