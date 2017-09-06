У миллионного пасажира Челябинского аэропорта теперь есть самолет
Сегодня, 6 сентября, из Челябинска в 12:20 вылетел на самолете миллионный пассажир.
Сегодня, 6 сентября, из Челябинска в 12:20 вылетел на самолете миллионный пассажир.
Для Надежды Богдановой, отправлявшейся в деловую поездку в Москву, такой поворот событий стал сюрпризом.
От челябинского аэропорта Надежде замгендиректора Антон Перфильев вручил итальянскую дорожную сумку, а компания Аэрофлот подарила макет самолета и сувениры.
Традиции — чествовать миллионного пассажира — уже 6 лет. Каждый год дата регистрации пассажира разная.
«В прошлом году обладателя почетного звания выявили только в октября. А в этом году уже 6 сентября, — рассказала корреспонденту ГТРК «Южный Урал» Светлана Зубайдуллина,