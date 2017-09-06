Башкирия лидирует в ПФО по количеству покинувших республику людей
7390 человек уехали из региона в течение 2016 года.
7390 человек уехали из региона в течение 2016 года.
Башкирия оказалась в лидерах среди регионов Приволжского федерального округа по количеству уехавших людей. Миграционную убыль в регионах округа подсчитали в Пермьстате.
Республику в прошлом году покинули 7390 человек. По этому показателю Башкирия оставила далеко позади ближайшего соседа — Оренбургскую область: оттуда выехало около 5 тыс. человек.
По результатам исследования положительное сальдо миграции установлено только в трёх регионах: Татарстане (+ 5880), Мордовии (+4545) и Самарской области (+1981). Среди регионов, где отмечена наибольшая миграционная убыль — Пермский край (3201), Кировская область (2780), Удмуртия (2160), Меньше всего выбывших — в Саратовской области (564).