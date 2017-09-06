Башкирия лидирует в ПФО по количеству покинувших республику людей

Башкирия оказалась в лидерах среди регионов Приволжского федерального округа по количеству уехавших людей. Миграционную убыль в регионах округа подсчитали в Пермьстате.

Республику в прошлом году покинули 7390 человек. По этому показателю Башкирия оставила далеко позади ближайшего соседа — Оренбургскую область: оттуда выехало около 5 тыс. человек.