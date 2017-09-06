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16:04 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Старо-Татарской слободе 9 сентября пройдет благотворительная ярмарка

(Город Казань KZN.RU, 6 сентября). Пешеходная улица Каюма Насыри в Старо-Татарской слободе Казани 9 сентября станет одной из площадок проведения благотворительных ярмарок, организованных в рамках проекта «Добрая Казань».

Источник: Город Казань.KZN.RU

На площадке развернется благотворительный базар, где можно будет приобрести поделки и сладости, созданные учащимися школ № 12, 13, 51, 80 и гимназии № 1 Старо-Татарской слободы. Все средства, собранные от благотворительной ярмарки, будут направлены в помощь детям, нуждающимся в лечении.

На ярмарке жителей и гостей города ждет насыщенная концертно-развлекательная программа, выступление творческих коллективов школ, мастер-классы. Работа ярмарки продлится с 10.00 до 13.00, сообщает префектура «Старый город».

Напомним, 4 сентября в Казани стартовала осенняя Неделя добра. Она традиционно началась с Уроков добра, которые прошли для первоклассников во всех школах города. Один из таких уроков провел Мэр Казани Ильсур Метшин. Кульминацией Недели добра станут общегородские школьные благотворительные ярмарки, которые пройдут 9 сентября на площадках городских парков — в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, Горкинско-Ометьевском лесу, парках «Континент» и «Сосновая роща». К школьным ярмаркам добра в этом году впервые добавится благотворительный маркет «Ярдәм bazaar» в парке «Черное озеро».

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