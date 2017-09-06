В Старо-Татарской слободе 9 сентября пройдет благотворительная ярмарка
(Город Казань KZN.RU, 6 сентября). Пешеходная улица Каюма Насыри в
(Город Казань KZN.RU, 6 сентября). Пешеходная улица Каюма Насыри в
На площадке развернется благотворительный базар, где можно будет приобрести поделки и сладости, созданные учащимися школ № 12, 13, 51, 80 и гимназии № 1
На ярмарке жителей и гостей города ждет насыщенная
Напомним, 4 сентября в Казани стартовала осенняя Неделя добра. Она традиционно началась с Уроков добра, которые прошли для первоклассников во всех школах города. Один из таких уроков провел Мэр Казани Ильсур Метшин. Кульминацией Недели добра станут общегородские школьные благотворительные ярмарки, которые пройдут 9 сентября на площадках городских парков — в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького,