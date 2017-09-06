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14:25 (мск), источник: ТАСС

Стив Возняк прочтет лекцию в МГУ о технологиях будущего

Выступление сооснователя корпорации Apple будет организовано в рамках Всероссийского фестиваля науки, который пройдет с 6 по 8 октября.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сооснователь компании Apple Стив Возняк прочтет открытую лекцию о технологиях и профессиях будущего 7 октября в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ в Фундаментальной библиотеке МГУ им М. В. Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«Лекция пройдет в формате открытого диалога, где студенты российских вузов и гости фестиваля смогут задать вопросы и обсудить со Стивом Возняком такие темы, как искусственный интеллект, новые технологии, “big data” (большие данные) и профессии будущего», — говорится в сообщении.

В октябре 2017 года в 80 регионах России пройдет VII Всероссийский фестиваль науки. Это один из самых масштабных социальных проектов в области популяризации науки, который проводится при поддержке Министерства образования и науки РФ, правительства Москвы (департамент науки, промышленной политики и предпринимательства) и МГУ. Фестиваль пройдет с 6 по 8 октября, ожидаются лекции нобелевских лауреатов, лауреатов государственной премий РФ, именитых российских и зарубежных ученых.

NAUKA 0+ проводится уже четвертый год и направлен на популяризацию научного знания. В рамках мероприятия, помимо образовательной программы, проводятся мастер-классы, научные шоу и конкурсы.

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