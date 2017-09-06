Меган Маркл: «У нас с принцем Гарри любовь, и мы — пара»

Источник: AP 2017

Актриса Меган Маркл впервые публично рассказала о своей любви к принцу Гарри, отметив: «Лично мне нравится история великой любви».

Исполнительница одной из главных ролей в американском телесериале «Форс-мажоры» рассказала журналу Vanity Fair, что вместе с Гарри они наслаждаются «особым» временем.

«Мы на самом деле счастливы и влюблены друг в друга», — уверяет 36-летняя телезвезда.

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Маркл рассказала, что ее отношения с Гарри начались в июле 2016 года — за полгода до того, как об этом стало известно широкой публике.

Назойливый интерес прессы и папарацци вынудил принца выступить с заявлением, в котором он обвинил журналистов в преследовании Маркл.

Меган Маркл призналась в интервью Vanity Fair, что повышенное внимание прессы добавляет проблем.

«Удивительно, как все изменилось с самого начала, — рассказала актриса. — Но меня поддерживают близкие люди и, конечно же, мой парень».

Маркл утверждает, что не читает статей ни о своих ролях, ни о своей личной жизни.

Я даже не читала рецензии на “Форс-мажоры”. Люди, которые рядом со мной, знают, какая я на самом деле, а все остальное — шум. Меган Маркл Актриса

На вопрос о том, как она справляется с измышлениями таблоидов о ее отношениях с принцем Гарри, телезвезда ответила: «Мы очень тихо встречались около шести месяцев, прежде чем это стало известно, я все это время работала, и единственное, что изменилось, это восприятие людей. Я не изменилась ни на йоту. Я все тот же человек, и я никогда не определяла себя через свои романы».

Маркл осознает, что по мере развития их отношений они с Гарри будут привлекать все больше внимания.

«Мы — пара, — заявила актриса. — У нас любовь. Я уверена, что наступит время, когда нам придется выступать и рассказывать о себе и своих отношениях, но я надеюсь, что люди поймут, что это “наше” время. Мы просто счастливы, а я лично обожаю историю великой любви».