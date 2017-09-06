Экофестиваль «ЭкоДзерФест» пройдет в Дзержинске Нижегородской области 8 и 9 сентября 2017 года

Согласно информации, в рамках фестиваля состоится флешмоб «Мы — дети Земли», экологический квест «Зеленое кольцо», экологические мастер-классы и фитнес-марафон.

«Кроме того, вниманию зрителей будут представлены интерактивная программа от “Шоу мыльных пузырей” и “Сумасшедшей лаборатории” и кукольный спектакль “Эко-теремок” и будет устроена интеллектуально-экологическая аллея и сбор отработанных люминесцентных ламп». — говорится в сообщении.

Все желающие смогут побывать на экскурсии «Комплексной лаборатории по загрязнению окружающей среды» о защите окружающей среды в Дзержинске и о работе самой лаборатории.

Кроме того, в сквере им. Патоличева разместится традиционная выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества «Дзержинский Арбат», где будут представлены поделки и товары из натуральных материалов. Тут же пройдет мастер-класс по гончарному искусству и выставка работ из натуральных материалов дзержинских художников.

В рамках фестиваля пройдут интерактивная и концертная программы, состоятся выступления представителей школы юного кинолога, будет проводиться экологическая акция по раздельному сбору перерабатываемых отходов.

Фестиваль пройдет в Дзержинске уже в третий раз.