Экофестиваль «ЭкоДзерФест» пройдет в Дзержинске Нижегородской области 8 и 9 сентября 2017 года

Согласно информации, в рамках фестиваля состоится флешмоб «Мы — дети Земли», экологический квест «Зеленое кольцо», экологические
«Кроме того, вниманию зрителей будут представлены интерактивная программа от “Шоу мыльных пузырей” и “Сумасшедшей лаборатории” и кукольный спектакль “Эко-теремок” и будет устроена
Все желающие смогут побывать на экскурсии «Комплексной лаборатории по загрязнению окружающей среды» о защите окружающей среды в Дзержинске и о работе самой лаборатории.
Кроме того, в сквере им. Патоличева разместится традиционная
В рамках фестиваля пройдут интерактивная и концертная программы, состоятся выступления представителей школы юного кинолога, будет проводиться экологическая акция по раздельному сбору перерабатываемых отходов.
Фестиваль пройдет в Дзержинске уже в третий раз.
(18+).