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13:57 (мск), источник: НТА-Приволжье

Территорию у «Домика Каширина» в Нижнем Новгороде благоустроят почти за 2,088 млн. рублей

Как говорится в материалах на портале госзакупок, аукцион на благоустройство территории музея «Домик Каширина» признан несостоявшимся из-за несоответствия требованиям части заявок.

В итоге комиссией было принято решение заключить контракт в соответствии с № 44-ФЗ с участником, предложившим наименьшую цену. Таким образом, победителем торгов стало ООО «Строй-Инвест», которое за свои услуги попросило почти 2,088 млн. рублей при начальной (максимальной) стоимости контракта в 2,098 млн. рублей.

Напомним, исполнителю предстоит текущей осенью высадить сирень, жимолость и живую изгородь в рамках благоустройства территории музея «Домик Каширина». Кроме того, он заменит ограждения и тротуарную плитку, установит новое освещение вокруг музея, а также пандусы для маломобильных групп населения.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Виктор Козлов
Самый глупый музей из всех. Правда, есть еще глупее - музей Добролюбова.
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