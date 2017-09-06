Территорию у «Домика Каширина» в Нижнем Новгороде благоустроят почти за 2,088 млн. рублей

В итоге комиссией было принято решение заключить контракт в соответствии с № 44-ФЗ с участником, предложившим наименьшую цену. Таким образом, победителем торгов стало ООО «Строй-Инвест», которое за свои услуги попросило почти 2,088 млн. рублей при начальной (максимальной) стоимости контракта в 2,098 млн. рублей.