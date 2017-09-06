Территорию у «Домика Каширина» в Нижнем Новгороде благоустроят почти за 2,088 млн. рублей
Как говорится в материалах на портале госзакупок, аукцион на благоустройство территории музея «Домик Каширина» признан несостоявшимся
Как говорится в материалах на портале госзакупок, аукцион на благоустройство территории музея «Домик Каширина» признан несостоявшимся
В итоге комиссией было принято решение заключить контракт в соответствии с № 44-ФЗ с участником, предложившим наименьшую цену. Таким образом, победителем торгов стало ООО «Строй-Инвест», которое за свои услуги попросило почти 2,088 млн. рублей при начальной (максимальной) стоимости контракта в 2,098 млн. рублей.
Напомним, исполнителю предстоит текущей осенью высадить сирень, жимолость и живую изгородь в рамках благоустройства территории музея «Домик Каширина». Кроме того, он заменит ограждения и тротуарную плитку, установит новое освещение вокруг музея, а также пандусы для маломобильных групп населения.