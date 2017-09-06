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14:12 (мск), источник: Водитель Петербурга

Крестный ход ограничит движение в центре Петербурга на два дня

С 10:30 до 13:00 закроют Невский проспект от Казанской улицы до площади Александра Невского и со самой площади. Открывать движение будут по мере прохождения крестного хода.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Движение в центре Петербурга будет ограничено 11 и 12 сентября. Молодежная палата города будет проводить мероприятия ко дню перенесения мощей Александра Невского.

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, с 20:00 11 сентября до 20:00 12 сентября закроют движение по участку площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского, а также по Тележной улице и Чернорецому переулку.

К вечеру, 19:30, 11 сентября будет не проехать по Казанским площади и улице от Гороховой до Невского проспекта, по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой улицы, а также переулку Сергея Тюленина.

С 10:30 до 13:00 закроют Невский проспект от Казанской улицы до площади Александра Невского и со самой площади. Открывать движение будут по мере прохождения крестного хода.

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