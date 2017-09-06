Крестный ход ограничит движение в центре Петербурга на два дня
С 10:30 до 13:00 закроют Невский проспект от Казанской улицы до площади Александра Невского и со самой площади. Открывать движение будут по мере прохождения крестного хода.
С 10:30 до 13:00 закроют Невский проспект от Казанской улицы до площади Александра Невского и со самой площади. Открывать движение будут по мере прохождения крестного хода.
Движение в центре Петербурга будет ограничено 11 и 12 сентября. Молодежная палата города будет проводить мероприятия ко дню перенесения мощей Александра Невского.
Как сообщает
К вечеру, 19:30, 11 сентября будет не проехать по Казанским площади и улице от Гороховой до Невского проспекта, по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой улицы, а также переулку Сергея Тюленина.
С 10:30 до 13:00 закроют Невский проспект от Казанской улицы до площади Александра Невского и со самой площади. Открывать движение будут по мере прохождения крестного хода.