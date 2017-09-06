Назван самый опасный водоем для купания в Москве
РИАМО — 6 сен. Наибольшее количество погибших на водных объектах Москвы за семь лет зафиксировано на Джамгаровском пруду на
РИАМО — 6 сен. Наибольшее количество погибших на водных объектах Москвы за семь лет зафиксировано на Джамгаровском пруду на
«Если брать статистику происшествий по конкретным водоемам с 2010 года по настоящее время, то наиболее опасный водоемом на сегодняшний день, где более 20 утонувших людей, является Джамгаровский пруд на
«Выявили более 50 опасных водоемов в Москве, где по статистике наиболее часто происходят происшествия, где большое скопление людей. Перед началом купального сезона мы отправили списки всех этих водоемов в префектуры административных округов с тем, чтобы они организовывали там общественные спасательные посты», — сказал Волков.