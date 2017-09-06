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13:53 (мск), источник: РИАМО

Назван самый опасный водоем для купания в Москве

РИАМО — 6 сен. Наибольшее количество погибших на водных объектах Москвы за семь лет зафиксировано на Джамгаровском пруду на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Москве Владимир Волков.

«Если брать статистику происшествий по конкретным водоемам с 2010 года по настоящее время, то наиболее опасный водоемом на сегодняшний день, где более 20 утонувших людей, является Джамгаровский пруд на северо-востоке. Организовать там пляж невозможно, поскольку качество воды на основе многолетних измерений не соответствует безопасному отдыху», — сказал Волков.

Он добавил, что по итогам купального сезона 2017 года будет учтена статистика мест гибели людей на воде для последующей совместной работы с управами районов Москвы.

«Выявили более 50 опасных водоемов в Москве, где по статистике наиболее часто происходят происшествия, где большое скопление людей. Перед началом купального сезона мы отправили списки всех этих водоемов в префектуры административных округов с тем, чтобы они организовывали там общественные спасательные посты», — сказал Волков.

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