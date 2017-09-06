Назван самый опасный водоем для купания в Москве

«Если брать статистику происшествий по конкретным водоемам с 2010 года по настоящее время, то наиболее опасный водоемом на сегодняшний день, где более 20 утонувших людей, является Джамгаровский пруд на северо-востоке. Организовать там пляж невозможно, поскольку качество воды на основе многолетних измерений не соответствует безопасному отдыху», — сказал Волков.

Он добавил, что по итогам купального сезона 2017 года будет учтена статистика мест гибели людей на воде для последующей совместной работы с управами районов Москвы.