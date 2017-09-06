Поклонников Театра-Театра ждет «Ночь открытых дверей»
Подробно о Ночи открытых дверей и планах на будущее рассказывает гость программы Новости культуры Владимир Гурфинкель.
Подробно о Ночи открытых дверей и планах на будущее рассказывает гость программы Новости культуры Владимир Гурфинкель.
Восьмого сентября пермский
Зрители смогут не только заглягнуть за кулисы, но и узнать о других талантах актёров пермского театра.
Подробно об этом событии и планах на будущее рассказывает гость программы «Новости культуры» Владимир Гурфинкель, главный режиссёр