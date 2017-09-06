Поклонников Театра-Театра ждет «Ночь открытых дверей»

Восьмого сентября пермский Театр-Театр открывает 91-й творческий сезон. В честь этого события здесь пройдёт День открытых дверей. Точнее, это будет не день, а ночь открытых дверей, потому что само мероприятие стартует в 19.00 и продолжится до 3 утра.