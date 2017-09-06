В Волгоград прибыла чудотворная мироточивая икона Пресвятой Богородицы

Источник: РИАЦ

В Казанском соборе святыню торжественно встретили священнослужители и прихожане во главе с настоятелем собора, протоиереем Анатолием Жебелевым.

Икона пробудет в храме до 14 сентября. 12 сентября, на время богослужения, она будет принесена в строящийся Александро-Невский собор, где митрополит Волгоградский и Камышинский Герман совершит Божественную литургию. Начало в 9 часов.

На иконе «Умягчение злых сердец» изображена Богородица с семью мечами. Выбор образа меча на иконе не случаен, поскольку он связан в человеческом представлении с пролитием крови.

Существует и другое толкование образа семи мечей. Это — семь главных греховных страстей человека. Каждый проступок, каждое действие, которое спровоцировано злым чувством, недоброй мыслью, поворачивает в груди нашей самой первой заступницы перед Богом те самые мечи, причиняя боль любящему сердцу Матери. А она все равно готова молить сына о каждом из нас, кто прибегает к ее святому заступничеству.