В Гидрометцентре сообщили о возвращении «летнего тепла» в Москву

Источник: Агентство «Москва»

«В субботу [9 сентября] около 17 градусов, в воскресенье [10 сентября] около 20 градусов. А в понедельник [11 сентября] и во вторник [12 сентября] — выше 20 градусов» — пояснил Вильфанд. По его словам, вероятны небольшие осадки.

Ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк также сообщила РБК, что тепло вернется в столицу к выходным. «Сегодня [6 сентября] последний день настолько холодной погоды, а уже завтра в небе над Москвой начнут пробиваться солнечные лучи. Вероятность дождей сохранится, но их уже не будет так много» — заявила Волосюк. По ее словам, воздух в дневные часы 7 сентября в столице прогреется до 15−17 градусов. По данным «Фобос», в московском регионе ожидается 13−18 градусов.

Волосюк отметила, что до конца текущей недели сохранится вероятность образования туманов.