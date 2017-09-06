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14:09 (мск), источник: РБК

В Гидрометцентре сообщили о возвращении «летнего тепла» в Москву

В выходные в столицу вернется «летнее тепло». Об этом РБК сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: Агентство «Москва»

«В субботу [9 сентября] около 17 градусов, в воскресенье [10 сентября] около 20 градусов. А в понедельник [11 сентября] и во вторник [12 сентября] — выше 20 градусов» — пояснил Вильфанд. По его словам, вероятны небольшие осадки.

Ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк также сообщила РБК, что тепло вернется в столицу к выходным. «Сегодня [6 сентября] последний день настолько холодной погоды, а уже завтра в небе над Москвой начнут пробиваться солнечные лучи. Вероятность дождей сохранится, но их уже не будет так много» — заявила Волосюк. По ее словам, воздух в дневные часы 7 сентября в столице прогреется до 15−17 градусов. По данным «Фобос», в московском регионе ожидается 13−18 градусов.

Волосюк отметила, что до конца текущей недели сохранится вероятность образования туманов.

«Туманы уже вплотную подступают к границе Московской области» — заявила она. По ее словам, начиная с субботы, 8 сентября, «погода пойдет на улучшение». «Вероятность осадков существенно снизится, солнца станет больше. Можно рассчитывать на повышение дневной температуры до 17−19 градусов» — отметила Волосюк. Она добавила, что в воскресенье, 9 сентября, воздух прогреется до 20−22 градусов. По ее мнению, тепло в столице сохранится и в начале следующей недели.

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