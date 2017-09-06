Иркутск признан вторым по комфортности городом в Сибири

Источник: IrkutskMedia.ru

Эксперты института «Стрелка» признали Иркутск вторым по комфортности городом в Сибирском федеральном округе. Столица Приангарья набрала в составленном экспертами «Индексе качества городской среды» 170 баллов из 300 возможных. Первое место занял Томск с 173 баллами, третье — Кемерово, набравший 160 баллов. Далее по рейтингу идут Новокузнецк (156 баллов), Красноярск (141 балл), Улан-Удэ (140 баллов), Новосибирск (137 баллов) и Чита (133 балла). Самым некомфортным городом СФО эксперты признали Омск: его результат всего 128 баллов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Эксперты высоко оценили жилье и прилегающие пространства в Иркутске. Высоких оценок удостоилось также уличная инфраструктура и общегородское пространство, а также социально-досуговая инфраструктура столицы Приангарья. Общественно-деловая инфраструктура получила оценку чуть ниже, а уровень озеленения города и экологичности вообще был оценен как крайне низкий.

Председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова рассказала, что уже сделано и что будет делаться для того, чтобы догнать и обогнать Томск.

— Во-первых, мы в этом году вошли в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Стартовали достаточно успешно: получили от федеральных властей 214 млн рублей. Плюс мы добавили свои средства, порядка 350 млн рублей. Общий объем бюджета программы на 2017 год 563 млн рублей по двум направлениям — общественное пространство и дворовые территории. Безусловно, был задан ускоренный темп и очень высокая планка, в части обеспечения качества работ и их сроков. Кроме того, этот проект провозглашал важный принцип: в формировании комфортной городской среды должны участвовать активные жители. Без них мы бы не смогли реализовать этот проект. Только их инициатива, активное обсуждение, пожелания вплоть до мельчайших подробностей помогли нам понять, каким жители Иркутска хотят видеть свой город. Второй принцип проекта — комплексность, то есть не просто «прибежали — сделали асфальт и убежали». Если взять Братск, то у них 176 дворов, а нас — 208. Это вложения — от 500 тысяч до 8 млн рублей в один двор. В Братске каждый двор стоит 150−200 тысяч рублей. Зонирование, детская, спортивная и контейнерная площадки, а также освещение, лавочки, урны и ограждения. Все, что пожелает житель, обсуждается и включается в проект. Иркутск показал, что мы можем все реализовать, потому что идем в сжатые сроки с хорошим уровнем, — прокомментировала Елена Федорова.

Также она рассказала, как планируется улучшать общественно-деловую среду города и проводить озеленение.

— Мы два года тотально занимаемся этими вопросами, начиная с магистральных улиц. Сейчас входим во дворы, общественные пространства. В работы по озеленению входят уборка сухостоя, формовка, санитарная обрезка. Сейчас появляются освобожденные участки, которые надо обустраивать, и мы разрабатываем концепцию озеленения, которая должна стыковаться с генпланом. Она обязательно должна быть синхронизирована с нашими программами по безопасности на дороге, с планами застройки. В формировании городской среды должны быть новые подходы, которые никто не искал, — резюмировала Елена Федорова.

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