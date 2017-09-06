Иркутск признан вторым по комфортности городом в Сибири
Столица Приангарья набрала в составленном экспертами «Индексе качества городской среды» 170 баллов из 300 возможных.
Столица Приангарья набрала в составленном экспертами «Индексе качества городской среды» 170 баллов из 300 возможных.
Эксперты института «Стрелка» признали Иркутск вторым по комфортности городом в Сибирском федеральном округе. Столица Приангарья набрала в составленном экспертами «Индексе качества городской среды» 170 баллов из 300 возможных. Первое место занял Томск с 173 баллами, третье — Кемерово, набравший 160 баллов. Далее по рейтингу идут Новокузнецк (156 баллов), Красноярск (141 балл),
Эксперты высоко оценили жилье и прилегающие пространства в Иркутске. Высоких оценок удостоилось также уличная инфраструктура и общегородское пространство, а также
Председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова рассказала, что уже сделано и что будет делаться для того, чтобы догнать и обогнать Томск.
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Также она рассказала, как планируется улучшать
— Мы два года тотально занимаемся этими вопросами, начиная с магистральных улиц. Сейчас входим во дворы, общественные пространства. В работы по озеленению входят уборка сухостоя, формовка, санитарная обрезка. Сейчас появляются освобожденные участки, которые надо обустраивать, и мы разрабатываем концепцию озеленения, которая должна стыковаться с генпланом. Она обязательно должна быть синхронизирована с нашими программами по безопасности на дороге, с планами застройки. В формировании городской среды должны быть новые подходы, которые никто не искал, — резюмировала Елена Федорова.
Справка
«Индекс качества городской среды» был разработан в рамках программы развития городской среды. В рамках исследования институт «Стрелка» провел мониторинг качества городской среды в 90 населенных пунктах России — от небольших городов до миллионников. В оценке учитывались такие показатели, как уровень развития жилья и прилегающего пространства, уличная инфраструктура, «озеленение и водные пространства», «социально-досуговая зона», «общественно-деловая инфраструктура» и «общегородское пространство». Баллы в каждом из пунктов складываются из ряда подпунктов таких как, к примеру, «Безопасность», «Комфорт» и «Разнообразие». Для оценки городов «Стрелка» использовала инновационные инструменты — геоинформационные системы, а также космические сними, спутниковые системы навигации и контент из социальных сетей.