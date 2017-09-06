Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Твин Пикс глазами психиатра
Юристы рассказали, что будет, если РФ подаст иск против США
"Леша, ты не обижайся": прослушка переговоров Сечина и Улюкаева
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером»
71-летний Микеле Плачидо объявил об уходе из кино
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ: заявление Путина по Донбассу застало врасплох Порошенко
49-летняя Ольга Кабо позирует в бикини - СМИ
Губернатор Калифорнии ответил на закрытие генконсульства РФ в США
Кадыров объяснил слова об отказе поддержать РФ
Новая бомба КНДР может уничтожить часть России - СМИ
СМИ США усомнились в легитимности режима в Киеве
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
11Солнечное затмение над США
14:17 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

День трезвости в Екатеринбурге будут отмечать два месяца

Городские власти будут бороться с алкоголизмом при помощи рэпа и битбокса. Программа мероприятий.

Областной день трезвости, который состоится 11 сентября 2017 года, будет отмечен в Екатеринбурге целым рядом различных акций, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе мэрии.

Они призваны сформировать у горожан отрицательное отношение к употреблению горячительных напитков. «ЕКБ: выбор в пользу жизни» — так называется антиалкогольная кампания, которая пройдет в столице Урала в течение двух месяцев. По мнению организаторов, спиртное не является жизненной необходимостью или лекарством, это чрезвычайно вредный и токсичный заменитель реальных эмоций, удовольствия от дружеских отношений и самореализации. Алкоголь дает опасную иллюзию счастья, к которой очень легко привыкнуть. Фраза «Мне нравится выпить бутылочку пива в пятницу вечером. Это так расслабляет!» на самом деле означает «Я становлюсь зависим от психоактивных веществ, содержащихся в алкоголе».

Старт кампании будет дан 11 сентября проведением акций «Урал: выбор в пользу здоровья» в трех торгово-развлекательных центрах мегаполиса. В таком формате мероприятие будет проводиться в Екатеринбурге впервые. В эксперименте примут участие посетители ТРЦ. Организаторы собираются создать шкалу влияния алкоголя на здоровье «типичного жителя» города на протяжении 50 лет его жизни: с 10-ти летнего возраста до 60 лет. Параллельно эксперимент будет проходить и в режиме онлайн в группе «Выбираю жизнь» в социальной сети «ВКонтакте».

А завершится кампания в конце октября IV Межведомственной конференцией «Научно-методологические основы здоровья детей и молодежи. В течение всего периода проведения кампании специалисты будут проводить беседы в школах, клубах с детьми и их родителями, организовывать различные акции. Среди последних — встречи с интересными людьми, товарищеские футбольные матчи, конкурс фото со вкусными смузи, фестиваль парковых фигур, конкурс для создателей социальной рекламы и фестиваль для любителей рэпа, хип-хопа и битбокса.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Как пенсионеры помогают детям с ипотекой. Практические советы
Ученики школы в Ивантеевке предупреждали директора о нападении
«Дальневосточный гектар» будут давать переселенцам из-за рубежа
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
СМИ показали, как выглядит «корзинка с колбасой» от Игоря Сечина
Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Список вещей, бесплатных для провоза в самолете, расширят
В России предложили отказаться от термина «безалкогольное пиво»
Спорт
Восемь ярких сборных, которые рискуют не попасть на ЧМ-2018 Можно ли представить чемпионат мира без Аргентины, Италии и Нидерландов? Существует риск, что до России не доберётся никто из них
Авто
Новый Nissan Leaf — мировая премьера в Токио Мы находимся на презентации одного из самых важных электромобилей планеты! Следите за новостями
Hi-Tech
Новый электромобиль Nissan Leaf получил поддержку Apple CarPlay и стал почти «беспилотником» Электромобиль следующего поколения, похоже, сможет составить конкуренцию, таким моделям, как Chevy Bolt и даже Tesla Model 3
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Власти Москвы утвердили порядок выхода домов из реновации
Леди
Какая обувь будет в моде осенью: все популярные модели Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь