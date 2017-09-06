День трезвости в Екатеринбурге будут отмечать два месяца

Областной день трезвости, который состоится 11 сентября 2017 года, будет отмечен в Екатеринбурге целым рядом различных акций, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе мэрии.

Они призваны сформировать у горожан отрицательное отношение к употреблению горячительных напитков. «ЕКБ: выбор в пользу жизни» — так называется антиалкогольная кампания, которая пройдет в столице Урала в течение двух месяцев. По мнению организаторов, спиртное не является жизненной необходимостью или лекарством, это чрезвычайно вредный и токсичный заменитель реальных эмоций, удовольствия от дружеских отношений и самореализации. Алкоголь дает опасную иллюзию счастья, к которой очень легко привыкнуть. Фраза «Мне нравится выпить бутылочку пива в пятницу вечером. Это так расслабляет!» на самом деле означает «Я становлюсь зависим от психоактивных веществ, содержащихся в алкоголе».

Старт кампании будет дан 11 сентября проведением акций «Урал: выбор в пользу здоровья» в трех торгово-развлекательных центрах мегаполиса. В таком формате мероприятие будет проводиться в Екатеринбурге впервые. В эксперименте примут участие посетители ТРЦ. Организаторы собираются создать шкалу влияния алкоголя на здоровье «типичного жителя» города на протяжении 50 лет его жизни: с 10-ти летнего возраста до 60 лет. Параллельно эксперимент будет проходить и в режиме онлайн в группе «Выбираю жизнь» в социальной сети «ВКонтакте».