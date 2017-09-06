День трезвости в Екатеринбурге будут отмечать два месяца
Городские власти будут бороться с алкоголизмом при помощи рэпа и битбокса. Программа мероприятий.
Городские власти будут бороться с алкоголизмом при помощи рэпа и битбокса. Программа мероприятий.
Областной день трезвости, который состоится 11 сентября 2017 года, будет отмечен в Екатеринбурге целым рядом различных акций, сообщили «АиФ-Урал» в
Они призваны сформировать у горожан отрицательное отношение к употреблению горячительных напитков. «ЕКБ: выбор в пользу жизни» — так называется антиалкогольная кампания, которая пройдет в столице Урала в течение двух месяцев. По мнению организаторов, спиртное не является жизненной необходимостью или лекарством, это чрезвычайно вредный и токсичный заменитель реальных эмоций, удовольствия от дружеских отношений и самореализации. Алкоголь дает опасную иллюзию счастья, к которой очень легко привыкнуть. Фраза «Мне нравится выпить бутылочку пива в пятницу вечером. Это так расслабляет!» на самом деле означает «Я становлюсь зависим от психоактивных веществ, содержащихся в алкоголе».
Старт кампании будет дан 11 сентября проведением акций «Урал: выбор в пользу здоровья» в трех
А завершится кампания в конце октября IV Межведомственной конференцией «Научно-методологические основы здоровья детей и молодежи. В течение всего периода проведения кампании специалисты будут проводить беседы в школах, клубах с детьми и их родителями, организовывать различные акции. Среди последних — встречи с интересными людьми, товарищеские футбольные матчи, конкурс фото со вкусными смузи, фестиваль парковых фигур, конкурс для создателей социальной рекламы и фестиваль для любителей рэпа,