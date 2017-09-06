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14:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Огромная яма под окнами дома напугала жителей улицы Софийская

Огромная яма появилась под окнами дома в Советском районе Новосибирска. Ее глубина около 3 метров. Люди переживают, что фундамент здания может обвалиться в любую минуту. Кто роет под многоэтажку?

Бездна под окнами, не иначе. Огромная яма на Софийской, 9 появилась пару дней назад. На этом сюрпризы для жителей не закончились. Специальная техника лишила людей здорового сна. До глубокой ночи — выкапывали грунт, откачивали воду.

Александр Лысак, корреспондент: «Экскаватора сегодня нет, да и воды гораздо меньше. Однако, видно, что яма была выкопана до самого основания дома. Видна даже бетонная плита».

Ни техники, ни рабочих. Яму огородили хлипкой лентой. Для безопасности. Размеры дыры пугают старожилу дома — Зою Трофимовну. На Софийской, 9 она живет уже полвека. Пенсионерка переживает, что может пострадать фундамент.

Зоя Мазалова, пенсионерка: «За столько лет я ни разу не видела такой ямы. Что за яма, я сходила, посмотрела. Пока нога сильно не устала. Как глянула, какой ужас».

Оказалось, что яма глубиной в несколько метров у самого фундамента дома — последствия ремонта прорванной трубы. Работами занимается «Горводоканал». Сотрудники предприятия в подобной ситуации ничего критичного не видят. 2 дня жители дома были лишены холодной воды. В квартиры ее пустили лишь накануне. Сколько людям соседствовать с огромной дырой? Неизвестно. «Вести» направили официальный запрос в «Горводоканал».

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