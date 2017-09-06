Огромная яма под окнами дома напугала жителей улицы Софийская

Бездна под окнами, не иначе. Огромная яма на Софийской, 9 появилась пару дней назад. На этом сюрпризы для жителей не закончились. Специальная техника лишила людей здорового сна. До глубокой ночи — выкапывали грунт, откачивали воду.

Александр Лысак, корреспондент: «Экскаватора сегодня нет, да и воды гораздо меньше. Однако, видно, что яма была выкопана до самого основания дома. Видна даже бетонная плита».

Ни техники, ни рабочих. Яму огородили хлипкой лентой. Для безопасности. Размеры дыры пугают старожилу дома — Зою Трофимовну. На Софийской, 9 она живет уже полвека. Пенсионерка переживает, что может пострадать фундамент.

Зоя Мазалова, пенсионерка: «За столько лет я ни разу не видела такой ямы. Что за яма, я сходила, посмотрела. Пока нога сильно не устала. Как глянула, какой ужас».