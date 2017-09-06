Омичей попросили не ходить в лес, чтобы не сгореть
Синоптики Омского гидрометцентра спрогнозировали чрезвычайную пожароопасность на территории нескольких районов в ближайшие дни,
Синоптики Омского гидрометцентра спрогнозировали чрезвычайную пожароопасность на территории нескольких районов в ближайшие дни,
Так, пятый класс горимости ожидается с 7 по 10 сентября в Черлаке, Называевске, Полтавке, Русской поляне, Любимовке и Исилькуле.
Спасатели настоятельно рекомендуют омичам воздержаться от похода в лес, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций. Тем, кто