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14:35 (мск), источник: СуперОмск

Омичей попросили не ходить в лес, чтобы не сгореть

Синоптики Омского гидрометцентра спрогнозировали чрезвычайную пожароопасность на территории нескольких районов в ближайшие дни, из-за чего могут возникнуть лесные и степные пожары.

Так, пятый класс горимости ожидается с 7 по 10 сентября в Черлаке, Называевске, Полтавке, Русской поляне, Любимовке и Исилькуле.

Спасатели настоятельно рекомендуют омичам воздержаться от похода в лес, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций. Тем, кто все-таки оказался в лесу, не следует пользоваться открытым огнем, разводить костры, жечь траву, бросать горящие спички и окурки и соблюдать прочие правила противопожарной безопасности.

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