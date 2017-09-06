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15:39 (мск), источник: БЕЛТА

Цены на сельхозпродукцию в Беларуси расти не будут

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на сельхозпродукцию в Беларуси расти не будут, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Михаил Русый после приема граждан в Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Отвечая на вопрос, не будет ли осенью всплесков цен на сельхозпродукцию, вице-премьер подчеркнул, что увеличения стоимости не произойдет.

«У нас по ценам, если вы посмотрите, индекс (потребительских цен. — Прим. БЕЛТА) стоит на уровне 98−99%, только хлебобулочные изделия подскочили (105%), и то в рамках инфляции. Цены на птицу стоят на месте, на свинину — на месте, на говядину — на месте. Роста цен быть не должно и не будет», — констатировал он.

Будет дополнено.

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