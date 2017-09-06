Увольнение Кехмана с поста директора новосибирской оперы отложено

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Новосибирской области Игоря Решетникова, Кехман, о скорой отставке которого сообщалось ранее, по-прежнему остается в отпуске, а его обязанности исполняет главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев.

Напомним, в середине июля министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что нынешний гендиректор НОВАТ оставит свою должность в течение месяца. Как известно, он занял ее в марте 2015-го, после увольнения Бориса Мездрича. А в конце июня нынешнего года Владимир Кехман оформил декретный отпуск, завершившийся, впрочем, уже 7 июля.