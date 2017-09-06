Движение по реконструированному Ворошиловскому мосту откроют 13 сентября
Для транспорта будут доступны по три полосы движения в каждом направлении.
Для транспорта будут доступны по три полосы движения в каждом направлении.
Движение по реконструированному Ворошиловскому мосту в Ростове откроют 13 сентября, сообщает городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.
«В связи с окончанием строительных работ
Напомним, реконструкция Ворошиловского моста началась в октябре 2014 года. Ее стоимость, как сообщалось ранее, оценивалась в 6,3 млрд рублей.
В рамках реконструкции взамен старого моста, от которого осталась только фундаментная часть, фактически построено два новых.