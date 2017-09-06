Движение по реконструированному Ворошиловскому мосту откроют 13 сентября

Движение по реконструированному Ворошиловскому мосту в Ростове откроют 13 сентября, сообщает городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

«В связи с окончанием строительных работ 13.09.2017 будет открыто движение транспортных средств по Ворошиловскому мосту. Движение будет осуществляться в соответствии с постоянной схемой организации дорожного движения — предусмотрено функционирование двух мостов, имеющих по три полосы движения в каждом направлении», — говорится в сообщении.

Напомним, реконструкция Ворошиловского моста началась в октябре 2014 года. Ее стоимость, как сообщалось ранее, оценивалась в 6,3 млрд рублей.