В Волгограде снова пройдут слушания по поводу судьбы поймы реки Царицы
Территорию могут застроить гостиницами.
Территорию могут застроить гостиницами.
Волгоградцев в очередной раз приглашают принять участие в публичных слушаниях, посвященных судьбе поймы реки Царицы, которые пройдут 11 сентября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», может поменяться статус трех участков. Мероприятие пройдет в 18:00 в
Напомним, что первые слушания прошли 28 июля. На них горожане выступили против застройки поймы и отправили проект на доработку.