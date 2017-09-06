В Волгограде снова пройдут слушания по поводу судьбы поймы реки Царицы

Волгоградцев в очередной раз приглашают принять участие в публичных слушаниях, посвященных судьбе поймы реки Царицы, которые пройдут 11 сентября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», может поменяться статус трех участков. Мероприятие пройдет в 18:00 в Детско-юношеском центре по адресу улица Коммунистическая, 1 в Центральном районе. В настоящее время на одном из участков в пойме строится интерактивный музей.