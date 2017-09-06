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14:38 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде снова пройдут слушания по поводу судьбы поймы реки Царицы

Территорию могут застроить гостиницами.

Волгоградцев в очередной раз приглашают принять участие в публичных слушаниях, посвященных судьбе поймы реки Царицы, которые пройдут 11 сентября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», может поменяться статус трех участков. Мероприятие пройдет в 18:00 в Детско-юношеском центре по адресу улица Коммунистическая, 1 в Центральном районе. В настоящее время на одном из участков в пойме строится интерактивный музей.

Напомним, что первые слушания прошли 28 июля. На них горожане выступили против застройки поймы и отправили проект на доработку.

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