Волнистые брови — новый странный бьюти-тренд покоряет Instagram
Девушки используют специальный клей, консилер и подводку.
Девушки используют специальный клей, консилер и подводку.
Какие брови мы с вами только не видели: радужные, цветные, с градиентом и даже в форме перьев, но волнистые брови мы точно видим впервые!
Тренд на такую необычную форму бровей появился после того как их выложила в своем профиле в Instagram визажист и модель Промис Таманг.
Чтобы сделать брови такой формы девушка использует специальный клей, консилер и подводку для глаз, передает 4tololo.ru. Естественно, прогрессивные