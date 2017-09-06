Волнистые брови — новый странный бьюти-тренд покоряет Instagram

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Какие брови мы с вами только не видели: радужные, цветные, с градиентом и даже в форме перьев, но волнистые брови мы точно видим впервые!

Тренд на такую необычную форму бровей появился после того как их выложила в своем профиле в Instagram визажист и модель Промис Таманг.

Чтобы сделать брови такой формы девушка использует специальный клей, консилер и подводку для глаз, передает 4tololo.ru. Естественно, прогрессивные бьюти-блогеры со всего мира последовали примеру девушки и тоже стали делать себе волнистые брови, выкладывая получившиеся снимки эксперимента в Instagram.