В Уфе впервые пройдет благотворительный марафон

Активные жители города — представители власти, блогеры, бизнесмены, предприниматели, просто инициативные уфимцы — приняли общее решение помочь уфимскому благотворительному фонду «Мархамат», работающему уже семь лет и помогающему детям с особенностями развития и семьям в трудных жизненных ситуациях. Все они создали акции-поступки на платформе «Сделай!» и станут благобегунами на марафоне.

Уже сейчас в рамках акции, стартовавшей всего несколько дней назад, благобегуны собрали более 57 тысяч рублей, а до старта Уфимского марафона еще 11 дней. «В Уфе нет традиции проводить благотворительные марафоны. Но спортивный фандрайзинг развивается активно по всей стране, и мы тоже решили применить эту практику в своем городе. Такой массовый забег благобегунов пройдет у нас впервые», — рассказала Айгуль Гареева, директор благотворительного фонда «Мархамат».

«Думаете, ничего не изменится от одной пробежки или одного перевода денег? Ничего не изменится, если мы ничего не будем делать!» — убеждена участница марафона Лира Плотникова, мама троих детей.