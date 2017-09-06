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14:41 (мск), источник: РИА Новости

В Уфе впервые пройдет благотворительный марафон

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Уфимский международный марафон пройдет 17 сентября 2017 года. Как сообщили в пресс-службе фандрайзинговой платформы «Сделай!», забег впервые станет в том числе благотворительным.

Активные жители города — представители власти, блогеры, бизнесмены, предприниматели, просто инициативные уфимцы — приняли общее решение помочь уфимскому благотворительному фонду «Мархамат», работающему уже семь лет и помогающему детям с особенностями развития и семьям в трудных жизненных ситуациях. Все они создали акции-поступки на платформе «Сделай!» и станут благобегунами на марафоне.

Уже сейчас в рамках акции, стартовавшей всего несколько дней назад, благобегуны собрали более 57 тысяч рублей, а до старта Уфимского марафона еще 11 дней. «В Уфе нет традиции проводить благотворительные марафоны. Но спортивный фандрайзинг развивается активно по всей стране, и мы тоже решили применить эту практику в своем городе. Такой массовый забег благобегунов пройдет у нас впервые», — рассказала Айгуль Гареева, директор благотворительного фонда «Мархамат».

«Думаете, ничего не изменится от одной пробежки или одного перевода денег? Ничего не изменится, если мы ничего не будем делать!» — убеждена участница марафона Лира Плотникова, мама троих детей.

«Я верю в теорию малых дел, — поддерживает эту мысль Иван Старостин, идеолог и сооснователь платформы. — Спортивный фандрайзинг — тренд всего мира, и теперь мы развиваем его в России. Мы уверены, что время, когда каждый из нас будет считать для себя нормой помочь другому, уже наступило».

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