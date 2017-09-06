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14:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Берёзовском дворник отобрал у горожанина портфель с кулинарными рецептами

57-летний житель Берёзовского стал жертвой ограбления, обмолвившись, что ему негде жить.

Берёзовский, 6 сентября — АиФ-Кузбасс. В совершении ограбления подозревается 24-летний ранее судимый берёзовчанин.

Как рассказал полицейским сам потерпевший, он шёл с портфелем и вещевой сумкой в руках через двор многоквартирного дома. Его окликнул местный дворник, между мужчинами завязался разговор, в ходе которого пострадавший рассказал случайному знакомому, что вынужден съехать с квартиры. Дворник предложил помощь и повёл мужчину к своему другу, у которого якобы можно было пожить несколько дней. Они зашли в ближайший подъезд, и на лестничной площадке дворник вырвал из рук жертвы портфель и скрылся.

Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника, а также недалеко от места преступления нашли портфель и разбросанные рецепты. Как оказалось, грабитель думал, что в портфеле лежит ноутбук.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Дворнику грозит до четырёх лет лишения свободы.

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