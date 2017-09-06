В Берёзовском дворник отобрал у горожанина портфель с кулинарными рецептами

Как рассказал полицейским сам потерпевший, он шёл с портфелем и вещевой сумкой в руках через двор многоквартирного дома. Его окликнул местный дворник, между мужчинами завязался разговор, в ходе которого пострадавший рассказал случайному знакомому, что вынужден съехать с квартиры. Дворник предложил помощь и повёл мужчину к своему другу, у которого якобы можно было пожить несколько дней. Они зашли в ближайший подъезд, и на лестничной площадке дворник вырвал из рук жертвы портфель и скрылся.