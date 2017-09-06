Жители Иркутской области похитили электроэнергии на 16 млн рублей

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Недобросовестные потребители Иркутской области похитили электроэнергии на 16 млн рублей. Сотрудники ИЭСК и «Иркутской энергосбытовой компании» провели плановые рейды, в ходе которых выявили 432 случая хищения электроэнергии за прошедшие месяцы 2017 года. Энергетиками приняты меры по возмещению нанесенного ущерба. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ИЭСК.

По итогам первого полугодия сетевой компании было компенсировано более 3 млн рублей по 149-ти актам бездоговорного потребления. По остальным случаям задолженность будет взыскиваться в судебном порядке, с возложением на виновных лиц всех судебных расходов и наложением административного штрафа. А если сумма ущерба от воровства электроэнергии превысит 250 тысяч рублей, то, в соответствии с законодательством, возможно возбуждение уголовного дела. В настоящее время сотрудники энергокомпании ведут претензионно-исковую работу по всем фактам бездоговорного и безучетного энергопотребления.

«Так, в зоне ответственности филиала Северные электрические сети было выявлено 10 фактов бездоговорного потребления на сумму более 350 тысяч рублей, из них нарушителями оплачены два из них на сумму 56 тысяч рублей. По северу области “лидирует” Братский район с семью незаконными подключениями на сумму более 305 тысячи рублей. В Западных электрических сетях выявлено 140 случаев бездоговорного потребления на 1,5 млн рублей, из которых 54 незаконных подключения приходится на Куйтунский (более 660 тысячи рублей) и 37 подключений приходится на Тулунский район (более 350 тысяч рублей). В Центральных электрических сетях выявлено 154 случая бездоговорного потребления на более чем 1,5 млн рублей, в Балаганском районе в результате рейдов обнаружены 37 незаконных подключений на сумму около 500 тысяч рублей, в Усольском районе — 33 на 185 тысяч рублей. В Южных электрических сетях по количеству случаев незаконного потребления лидируют Иркутск и Иркутский район — 35 (почти 4 млн рублей) и четыре (более 900 тысяч рублей). В зоне ответственности Восточных электрических сетей обнаружено 86 случаев бездоговорного потребления более чем на 7,5 млн рублей. 11 фактов безучетного потребления выявлено в Эхирит-Булагатском и шесть фактов — в Ольхонском районе (более 1 млн рублей)», — отметили в пресс-службе.

По выявленным фактам незаконного потребления электроэнергии, к административной ответственности привлечено шесть потребителей (в 2016 году — три потребителя), материалы по нескольким десяткам фактов находятся на рассмотрении в полиции.

ИЭСК напоминает жителям Иркутской области о недопустимости безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Помните, что действия мошенников способны вызвать технологические нарушения в работе электрооборудования, несут прямую угрозу жизни и здоровью потребителей, являются не просто банальным воровством, а переходят в разряд правонарушений, подрывающих энергетическую безопасность региона.

«Активная работа по выявлению случаев незаконного потребления электроэнергии дает положительные результаты и рано или поздно все незаконные потребители будут выявлены, и они заплатят больше, чем фактические потребили, исходя из методики начисления штрафов. Нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности», — отметил генеральный директор «Иркутской электросетевой компании» Борис Каратаев.