В Башкирии похолодает до +1 градуса
Такая температура установится ночью 7 сентября в горных районах республики.
Такая температура установится ночью 7 сентября в горных районах республики.
7 сентября в Башкирии ожидается облачная погода, а ночью заметно похолодает: в горных районах столбик термометра опустится до отметки в +1 градус. В центральных районах республики ночь будет теплая: от +6 до +11 градусов тепла. Днем потеплеет до +13-+18 градусов, в южной части Башкирии воздух прогреется до +25 градусов. Ветер
Автолюбителям следует быть внимательнее на дорогах: — ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается густой туман, видимость не превысит 500 метров.