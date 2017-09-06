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15:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии похолодает до +1 градуса

Такая температура установится ночью 7 сентября в горных районах республики.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 757 мм рт. ст. 4 м/с

7 сентября в Башкирии ожидается облачная погода, а ночью заметно похолодает: в горных районах столбик термометра опустится до отметки в +1 градус. В центральных районах республики ночь будет теплая: от +6 до +11 градусов тепла. Днем потеплеет до +13-+18 градусов, в южной части Башкирии воздух прогреется до +25 градусов. Ветер юго-восточный, 8−13 метров в секунду — сообщили в Башгидромете.

Автолюбителям следует быть внимательнее на дорогах: — ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается густой туман, видимость не превысит 500 метров.

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