В Башкирии похолодает до +1 градуса

7 сентября в Башкирии ожидается облачная погода, а ночью заметно похолодает: в горных районах столбик термометра опустится до отметки в +1 градус. В центральных районах республики ночь будет теплая: от +6 до +11 градусов тепла. Днем потеплеет до +13-+18 градусов, в южной части Башкирии воздух прогреется до +25 градусов. Ветер юго-восточный, 8−13 метров в секунду — сообщили в Башгидромете.