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15:29 (мск), источник: РИА Новости

Общественное экологическое телевидение появится на Урале

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На Урале заработает общественное экологическое телевидение. Об этом договорились представители международного движения Terra Viva и департамента молодежной политики Свердловской области.

Источник: РИА Новости

По словам председателя региональной организации «Уральская экологическая инициатива» Ольги Старцевой, в регионе реализуется пилотный проект по созданию такого телевидения, в будущем он может быть запущен и в других областях РФ.

«Вчера мы встречались с представителями министерств. У всех проект вызвал интерес. Со стороны регионального руководства есть уже предложения по реализации», — сказала Старцева.

Она добавила, что на Урале также могут появиться школы экожурналистики с корпунктами в тех или иных учебных заведениях Свердловской области. В данный момент идет выбор партнеров, проект уже получил заявки от нескольких местных муниципалитетов.

По словам Старцевой, экологическое телевидение существует в России с 2015 года, а сегодня речь идет о формировании уральской ветки вещания в сотрудничестве с Terra Viva.

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