Общественное экологическое телевидение появится на Урале

По словам председателя региональной организации «Уральская экологическая инициатива» Ольги Старцевой, в регионе реализуется пилотный проект по созданию такого телевидения, в будущем он может быть запущен и в других областях РФ.
«Вчера мы встречались с представителями министерств. У всех проект вызвал интерес. Со стороны регионального руководства есть уже предложения по реализации», — сказала Старцева.
Она добавила, что на Урале также могут появиться школы экожурналистики с корпунктами в тех или иных учебных заведениях Свердловской области. В данный момент идет выбор партнеров, проект уже получил заявки от нескольких местных муниципалитетов.
По словам Старцевой, экологическое телевидение существует в России с 2015 года, а сегодня речь идет о формировании уральской ветки вещания в сотрудничестве с Terra Viva.