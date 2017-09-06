Общественное экологическое телевидение появится на Урале

Источник: РИА Новости

По словам председателя региональной организации «Уральская экологическая инициатива» Ольги Старцевой, в регионе реализуется пилотный проект по созданию такого телевидения, в будущем он может быть запущен и в других областях РФ.

«Вчера мы встречались с представителями министерств. У всех проект вызвал интерес. Со стороны регионального руководства есть уже предложения по реализации», — сказала Старцева.

Она добавила, что на Урале также могут появиться школы экожурналистики с корпунктами в тех или иных учебных заведениях Свердловской области. В данный момент идет выбор партнеров, проект уже получил заявки от нескольких местных муниципалитетов.