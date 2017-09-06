Автобус № 75 в Новосибирске изменит маршрут до декабря
Движение автобусов изменено для изучения пассажиропотока и удобства горожан, рассказали в муниципалитете.
Движение автобусов изменено для изучения пассажиропотока и удобства горожан, рассказали в муниципалитете.
Автобус № 75 в Новосибирске изменит маршрут до декабря, об этом сообщает
Автобусный маршрут № 75 «Ключ-Камышенское плато — ул. Ляпидевского» меняет маршрут с 7 сентября по 7 декабря. Маршрут поменяется не полностью, а от площади Калинина до остановки ул. Ляпидевского.
«Движение транспортных средств в прямом и обратном направлении будет организовано по схеме: Красный проспект, ул. Георгия Колонды, ул. Светлановская», — рассказали в муниципалитете.
Причина смены маршрута — изучение пассажиропотока, оптимизация сети и удобство горожан.