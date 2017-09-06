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15:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Автобус № 75 в Новосибирске изменит маршрут до декабря

Движение автобусов изменено для изучения пассажиропотока и удобства горожан, рассказали в муниципалитете.

Автобус № 75 в Новосибирске изменит маршрут до декабря, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Автобусный маршрут № 75 «Ключ-Камышенское плато — ул. Ляпидевского» меняет маршрут с 7 сентября по 7 декабря. Маршрут поменяется не полностью, а от площади Калинина до остановки ул. Ляпидевского.

«Движение транспортных средств в прямом и обратном направлении будет организовано по схеме: Красный проспект, ул. Георгия Колонды, ул. Светлановская», — рассказали в муниципалитете.

Причина смены маршрута — изучение пассажиропотока, оптимизация сети и удобство горожан.

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