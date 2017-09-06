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15:38 (мск), источник: ТАСС

Яблони зацвели в сентябре на Урале из-за резкого перепада температур

Эксперты отмечают, что теплолюбивые культуры необходимо «укрывать на ночь, чтобы не потерять урожай».

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Резкие перепады температур в летний период привели к цветению яблонь в Екатеринбурге в сентябре. Об этом в среду сообщил корреспонденту ТАСС декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) Михаил Карпухин.

«В Екатеринбурге зацвели яблони, это связано с резкими перепадами температур от плюс 30 до плюс 10 градусов. Деревья не справились со стрессом, и начали свою силу тратить на производство цветков, что само по себе вредно в такое время, потому что растение тратит силу не на вызревание древесины, что необходимо для выживания», — сказал собеседник агентства.

По его словам, яблони принадлежат сибирскому сорту, который является морозоустойчивым. «В последний раз яблони поздно цвели примерно два года назад, когда тоже были подобные перепады», — пояснил Карпухин.

Он также добавил, что перед предстоящими заморозками уральским садоводам необходимо уделить особое внимание теплолюбивым культурам. «Их надо укрывать на ночь, чтобы не потерять урожай», — уточнил собеседник агентства.

Ранее синоптики уральского гидрометеоцентра объявили штормовое предупреждение. По словам метеорологов, в предстоящие дни в регионе будет холодно, ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

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