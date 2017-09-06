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16:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Найдено опасное свойство аспирина

Американские ученые обнаружили новое опасное свойство аспирина. Исследование опубликовано в Journal of the Royal Society Interface, сообщает Medical Xpress.

Прием аспирина, как показали ученые, хотя и замедляет развитие злокачественных новообразований толстого кишечника, одновременно с этим увеличивает эволюционный потенциал опухолевых клеток.

В результате этого последние претерпевают множество мутаций, по сравнению с клетками опухолей, не подвергшихся воздействию препарата. Таким образом из-за аспирина повышалась доля раковых клеток, устойчивых к лекарственным средствам.

К подобным выводам авторы пришли в ходе лабораторных экспериментов in vitro. В планы ученых входит проверка результатов in vivo.

Растущий объем исследований показывает, что ежедневный прием небольших доз аспирина в течение пяти лет снижает риск развития рака в будущем. В частности, вероятность появления злокачественных новообразований толстого кишечника снижается в два раза.

В США примерно 50 процентов взрослого населения ежедневно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний принимают по 80−325 миллиграммов аспирина. В Великобритании показатель составляет 40 процентов.

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