Найдено опасное свойство аспирина
Американские ученые обнаружили новое опасное свойство аспирина. Исследование опубликовано в Journal of the Royal Society Interface, сообщает Medical Xpress.
Американские ученые обнаружили новое опасное свойство аспирина. Исследование опубликовано в Journal of the Royal Society Interface, сообщает Medical Xpress.
Прием аспирина, как показали ученые, хотя и замедляет развитие злокачественных новообразований толстого кишечника, одновременно с этим увеличивает эволюционный потенциал опухолевых клеток.
В результате этого последние претерпевают множество мутаций, по сравнению с клетками опухолей, не подвергшихся воздействию препарата. Таким образом
К подобным выводам авторы пришли в ходе лабораторных экспериментов in vitro. В планы ученых входит проверка результатов in vivo.
Растущий объем исследований показывает, что ежедневный прием небольших доз аспирина в течение пяти лет снижает риск развития рака в будущем. В частности, вероятность появления злокачественных новообразований толстого кишечника снижается в два раза.
В США примерно 50 процентов взрослого населения ежедневно для профилактики