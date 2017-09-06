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15:59 (мск), источник: dostup1.ru

Спасайте урожай: на Южный Урал придут заморозки до минус 2 градусов

Температура воздуха опустится в горных районах и низинах.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 757 мм рт. ст. 4 м/с

В ночь на 7 сентября в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки до минус 2 градусов — в утренние часы местами возможен туман, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение областного Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, ночью 7 сентября температура воздуха опустится до 3−8 градусов со знаком «плюс», в Челябинске ожидается 3−5 градусов тепла. В низинах и горных районах прогнозируются заморозки до минус двух. Днем температура воздуха составит 14−19 градусов, в северных областях — плюс 10. Прогнозируется умеренный ветер без порывов. В Челябинске днем 7 сентября воздух прогреется максимум до 16 градусов. Осадков не ожидается.

К концу недели синоптики прогнозируют потепление: в субботу, 9 сентября, столбики термометров поднимутся до 20 градусов. В областной столице днем — до 17 градусов тепла, временами небольшие дожди.

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