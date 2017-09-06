Спасайте урожай: на Южный Урал придут заморозки до минус 2 градусов
Температура воздуха опустится в горных районах и низинах.
Температура воздуха опустится в горных районах и низинах.
В ночь на 7 сентября в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки до минус 2 градусов — в утренние часы местами возможен туман, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение областного Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, ночью 7 сентября температура воздуха опустится до 3−8 градусов со знаком «плюс», в Челябинске ожидается 3−5 градусов тепла. В низинах и горных районах прогнозируются заморозки до минус двух. Днем температура воздуха составит 14−19 градусов, в северных областях — плюс 10. Прогнозируется умеренный ветер без порывов. В Челябинске днем 7 сентября воздух прогреется максимум до 16 градусов. Осадков не ожидается.
К концу недели синоптики прогнозируют потепление: в субботу, 9 сентября, столбики термометров поднимутся до 20 градусов. В областной столице днем — до 17 градусов тепла, временами небольшие дожди.