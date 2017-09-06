Спасайте урожай: на Южный Урал придут заморозки до минус 2 градусов

В ночь на 7 сентября в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки до минус 2 градусов — в утренние часы местами возможен туман, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение областного Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, ночью 7 сентября температура воздуха опустится до 3−8 градусов со знаком «плюс», в Челябинске ожидается 3−5 градусов тепла. В низинах и горных районах прогнозируются заморозки до минус двух. Днем температура воздуха составит 14−19 градусов, в северных областях — плюс 10. Прогнозируется умеренный ветер без порывов. В Челябинске днем 7 сентября воздух прогреется максимум до 16 градусов. Осадков не ожидается.