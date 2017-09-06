В парках Казани состоится очередной спортивный уикенд
(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). 10 сентября в казанских парках Горького, Урицкого, Центре семьи «Казан» и в
(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). 10 сентября в казанских парках Горького, Урицкого, Центре семьи «Казан» и в
На площадках будут проведены конкурсы, организованы интерактивные зоны и творческие номера. В парке Урицкого с игрой на саксофоне выступит лауреат международных и всероссийских конкурсов Андрей Аношин.
Из спортивных занятий состоятся уроки по Body Sculpt и Flex. Организаторы рекомендует взять с собой коврик для занятий, головной убор при жаркой и солнечной погоде.