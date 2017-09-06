В Краснодаре 24 сентября отпразднуют молодежный День города

В сквере Жукова в 10:00 стартует зарядка «Молодежь будущего». Комплекс тренировок проведут профессиональные фитнес-тренеры. В 16:00 на Театральной площади начнут работать тематические локации районов города. Здесь состоятся выступления творческих коллективов, интерактивы, театральные постановки, спортивные и литературные состязания, пройдут выставки декоративно-прикладного творчества и икон, радиоспортивных моделей и робототехники. Также можно будет сыграть в настольный аэрохоккей, сконструировать самолет, посмотреть реконструкцию исторических боев, сыграть свадьбу по традициям разных стран мира. Возле Муниципального концертного зала будут расположены интерактивные площадки, где можно поучаствовать в розыгрышах, потанцевать и посмотреть, как устроена пожарная машина.