В Краснодаре 24 сентября отпразднуют молодежный День города
В кубанской столице 24 сентября пройдет праздник «Геолокация Краснодар», посвященный 224-й годовщине со Дня основания Краснодара.
В кубанской столице 24 сентября пройдет праздник «Геолокация Краснодар», посвященный 224-й годовщине со Дня основания Краснодара.
В сквере Жукова в 10:00 стартует зарядка «Молодежь будущего». Комплекс тренировок проведут профессиональные
В 17:00 начнется молодежное шествие, в котором примут участие около тысячи представителей организаций и учебных заведений города, и праздничный концерт. Состоятся выступления коллективов NNdance, VocalAdrenalin, Dancecode, CT11, а также
В 22:00 начнется фейерверк, сообщает