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16:14 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре 24 сентября отпразднуют молодежный День города

В кубанской столице 24 сентября пройдет праздник «Геолокация Краснодар», посвященный 224-й годовщине со Дня основания Краснодара.

В сквере Жукова в 10:00 стартует зарядка «Молодежь будущего». Комплекс тренировок проведут профессиональные фитнес-тренеры. В 16:00 на Театральной площади начнут работать тематические локации районов города. Здесь состоятся выступления творческих коллективов, интерактивы, театральные постановки, спортивные и литературные состязания, пройдут выставки декоративно-прикладного творчества и икон, радиоспортивных моделей и робототехники. Также можно будет сыграть в настольный аэрохоккей, сконструировать самолет, посмотреть реконструкцию исторических боев, сыграть свадьбу по традициям разных стран мира. Возле Муниципального концертного зала будут расположены интерактивные площадки, где можно поучаствовать в розыгрышах, потанцевать и посмотреть, как устроена пожарная машина.

В 17:00 начнется молодежное шествие, в котором примут участие около тысячи представителей организаций и учебных заведений города, и праздничный концерт. Состоятся выступления коллективов NNdance, VocalAdrenalin, Dancecode, CT11, а также кавер-групп FUNQ, «Бак с бани». Хедлайнерами праздничной программы в этом году станут Миша Марвин и Ханна.

В 22:00 начнется фейерверк, сообщает пресс-служба управления по делам молодежи Краснодара.

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