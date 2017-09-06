В Волгограде начнут продавать карты «Волна» на вокзалах

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, кассы будут расположены:

— В здании Центрального автовокзала на улице Балонина, 11 и рядом с этим зданием.

— На Привокзальной площади.

— На автовокзале «Южный» на улице Кооперативной, 29.

Гости города смогут сразу же по приезде оформить электронный кошелек, а в случае длительного визита — проездной билет на месяц. Предусмотрено и оформление студенческих и школьных проездных билетов при наличии документов, подтверждающих право на льготный проезд.