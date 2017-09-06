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16:22 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде начнут продавать карты «Волна» на вокзалах

Пункты приобретения и пополнения транспортных карт «Волна» откроются в четырех кассах автовокзалов Волгограда в Центральном и Красноармейском районах уже в сентябре текущего года.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, кассы будут расположены:

— В здании Центрального автовокзала на улице Балонина, 11 и рядом с этим зданием.

— На Привокзальной площади.

— На автовокзале «Южный» на улице Кооперативной, 29.

Гости города смогут сразу же по приезде оформить электронный кошелек, а в случае длительного визита — проездной билет на месяц. Предусмотрено и оформление студенческих и школьных проездных билетов при наличии документов, подтверждающих право на льготный проезд.

На сегодняшний день в Волгограде действует 118 пунктов, в которых волгоградцы могут приобрести карту «Волна» и внести на нее денежные средства. Это сервисный центр по адресу улица Советская, 7, кассы МУП «Метроэлектротранса», киоски «Союзпечати» и отделения «Почты России». Кроме того, пополнить электронную карту можно в ряде отделений «Сбербанка».

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