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15:47 (мск), источник: Вести - Воронеж

Зелёную инфраструктуру Воронежа оценят специалисты из Европы

Зелень Воронежа оценят ведущие арбористы мира. В наш город приехали ландшафтные дизайнеры и экологи из Великобритании, Италии и Голландии. Все они — приглашённые эксперты открывшейся сегодня международной конференции — «Зелёная инфраструктура городской среды».

Источник: Вести - Воронеж

Воронеж гости называли городом быстро хорошеющим. Многие иностранные арбористы тут уже не впервые. В регионе сейчас около 220 особо охраняемых природных территорий, из них 4 — федерального значения.

Ещё жители области могут отдохнуть в почти 500 парках и скверах. Активно озеленяются улицы и дворы. Так, только в этом году высажено более 3 тысяч деревьев.

В департаменте природных ресурсов сейчас заняты ещё подготовкой к проектно-изыскательским работам второй очереди Центрального парка. А также созданием вокруг Воронежа так называемого «зелёного пояса». Это будет зона с ограниченным режимом природопользования. Иностранные эксперты отмечают, уже сейчас европейским городам есть, чему у Воронежа поучиться.

Яго Кин, глава международной организации по зелёной инфраструктуре (Великобритания):

«Нет, это вовсе не фантастика. Воронеж — очень зелёный город. Здесь есть парки, есть воронежское море и много деревьев на улицах. Нужно следить за тем, чтобы в новых районах тоже было так, чтобы при их строительстве следовали тем же принципам. В Европе это сейчас делается тоже. Но, я считаю, что мы могли бы позаимствовать у вас вовлечённость власти в реализацию этих идей».

Алексей Карякин, руководитель Департамента природных ресурсов и экологии:

«Учитывая, что конференция только начинается, я уверен, что рекомендации, которые мы услышим от ведущих специалистов в этой сфере, будут полезны и найдут практическое воплощение в наших проектах».

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