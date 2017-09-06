Зелёную инфраструктуру Воронежа оценят специалисты из Европы

Источник: Вести - Воронеж

Воронеж гости называли городом быстро хорошеющим. Многие иностранные арбористы тут уже не впервые. В регионе сейчас около 220 особо охраняемых природных территорий, из них 4 — федерального значения.

Ещё жители области могут отдохнуть в почти 500 парках и скверах. Активно озеленяются улицы и дворы. Так, только в этом году высажено более 3 тысяч деревьев.

В департаменте природных ресурсов сейчас заняты ещё подготовкой к проектно-изыскательским работам второй очереди Центрального парка. А также созданием вокруг Воронежа так называемого «зелёного пояса». Это будет зона с ограниченным режимом природопользования. Иностранные эксперты отмечают, уже сейчас европейским городам есть, чему у Воронежа поучиться.

Яго Кин, глава международной организации по зелёной инфраструктуре (Великобритания):

«Нет, это вовсе не фантастика. Воронеж — очень зелёный город. Здесь есть парки, есть воронежское море и много деревьев на улицах. Нужно следить за тем, чтобы в новых районах тоже было так, чтобы при их строительстве следовали тем же принципам. В Европе это сейчас делается тоже. Но, я считаю, что мы могли бы позаимствовать у вас вовлечённость власти в реализацию этих идей».

Алексей Карякин, руководитель Департамента природных ресурсов и экологии: