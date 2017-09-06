Стали известны новые сроки открытия движения по «Ракитовской» развязке

Несмотря на заверения губернатора Самарской области Николая Меркушкина, полностью открыть движение по развязке на пересечении Московского и Ракитовского шоссе в Самаре планируют только на следующей неделе, пишет 63.ru.

По словам представителя подрядной организации ООО «СамараТрансСтрой», сейчас на объекте проводятся работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. После этого там начнут устанавливать дорожные знаки. Если погода не внесет свои коррективы, то движение по кольцу и тоннелю запустят в полном объеме до конца следующей недели.