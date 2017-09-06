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15:59 (мск), источник: Pro Город Самара

Стали известны новые сроки открытия движения по «Ракитовской» развязке

Сейчас рабочие занимаются укладкой верхнего слоя асфальта.

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на заверения губернатора Самарской области Николая Меркушкина, полностью открыть движение по развязке на пересечении Московского и Ракитовского шоссе в Самаре планируют только на следующей неделе, пишет 63.ru.

По словам представителя подрядной организации ООО «СамараТрансСтрой», сейчас на объекте проводятся работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. После этого там начнут устанавливать дорожные знаки. Если погода не внесет свои коррективы, то движение по кольцу и тоннелю запустят в полном объеме до конца следующей недели.

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