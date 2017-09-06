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16:20 (мск), источник: ИА Татар-информ

Стипендия студентов Елабужского института КФУ повысилась на 6,9 процента

(Елабуга, 6 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). С 1 сентября стипендии студентов Елабужского института КФУ повысились на 6,9 процента. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Повышение затронет около 1,2 тыс. студентов.

«Приказом ректора КФУ Ильшата Гафурова в результате индексации на 6,9 процента размер базовой государственной академической стипендии в Казанском федеральном университете с 1 сентября возрос с 1590 до 1700 рублей. Государственная академическая стипендия отличникам (повышенная) отныне будет выплачиваться в размере 2550 рублей (была 2385 рублей). Размер государственной социальной стипендии также повысился до 2550 рублей», — рассказала руководитель пресс-службы Елабужского института КФУ Надежда Хамидуллина.

Увеличилась и социальная стипендия нуждающимся студентам 1-го и 2-го курсов до 10 тыс. 330 рублей (была 9500 рублей), но для ее получения студенты должны учиться без троек. Кроме этого, студенты Елабужского института КФУ могут претендовать на повышенную академическую стипендию за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности (от 7 до 15 тыс. рублей).

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