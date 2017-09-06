В Сочи арестовали несколько экскурсионных катеров

Источник: Вести Сочи

В итоге было обнаружено 6 судов, у владельцев которых не было лицензии на оказание экскурсионных услуг. Им выписаны штрафы — по 50 тысяч рублей каждому. Катера арестованы до тех пор, пока не будут оформлены все документы.

Кроме того, сотрудники ГИМС выявили еще ряд нарушений. Самые распространённые — нехватка или вообще отсутствие спасательных жилетов на борту. Их должно быть столько, сколько пассажиров может принять судно.