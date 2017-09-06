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16:59 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи арестовали несколько экскурсионных катеров

В Сочи инспекторы ГИМС совместно с сотрудниками транспортной прокуратуры провели рейд, в ходе которого проверили, насколько безопасны для туристов морские прогулки.

Источник: Вести Сочи

В итоге было обнаружено 6 судов, у владельцев которых не было лицензии на оказание экскурсионных услуг. Им выписаны штрафы — по 50 тысяч рублей каждому. Катера арестованы до тех пор, пока не будут оформлены все документы.

Кроме того, сотрудники ГИМС выявили еще ряд нарушений. Самые распространённые — нехватка или вообще отсутствие спасательных жилетов на борту. Их должно быть столько, сколько пассажиров может принять судно.

Рейды во время летнего сезона проводят достаточно часто. Во время предыдущих проверок в поле зрения инспекторов попали и капитаны. Выяснилось, что сертификаты на управление маломерными судами, например, имеют не все.

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