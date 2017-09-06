Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин пошутил в адрес Лаврова
В 2018 году в России вводят новый налог
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером»
71-летний Микеле Плачидо объявил об уходе из кино
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Алина Кабаева предстала в элегантном платье с вырезом - СМИ
"Очень тяжёлый период": Пелагея об одиночестве
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
Новая бомба КНДР может уничтожить часть России - СМИ
СМИ США усомнились в легитимности режима в Киеве
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
16:06 (мск), источник: НТА-Приволжье

Группа иностранных журналистов оценила ход работ по подготовке Нижегородской области к ЧМ-2018

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, гости путешествуют по нижегородскому региону уже несколько дней, за это время они успели побывать в ННГУ, понаблюдать за строительством стадиона к чемпионату мира по футболу — 2018, съездить в Семенов и Городец.

Источник: РИА "Новости"

На встрече с губернатором Валерием Шанцевым представители СМИ поделились своими впечатлениями.

«Больше всего мне понравилась фабрика, где делают хохломскую роспись. Это шикарно! Мы, немцы, очень любим такие вещи: натуральные, экологичные, красивые. Каждый работник говорил со мной, как настоящий художник, это было удивительно. Я хочу, чтобы как можно больше немецких туристов это увидели!» — заявил корреспондент журнала «Дер Фрайтаг» (Германия) Ульрих Хайден.

«Иностранцам, которые приедут на чемпионат мира, думаю, очень здесь понравится. В Нижегородской области и красиво, и интересно, что еще надо туристам?» — сказал корреспондент телеканала «Вито ТВО» (Эквадор) Хосе Альберто Гарсия Лопез.

Корреспондент кипрской газеты «Харавги» Софоклис Софокли рассказал, что впервые журналист был в области 25 лет назад.

«То, что я увидел за три дня, меня восхитило. Я имею возможность сравнить, поскольку был тут в 1992 году: огромная разница! Особенно заметны изменения инфраструктуры, дороги стали намного лучше», — добавил Софокли.

Валерий Шанцев пожелал иностранным гостям дальнейших успехов в работе. По словам главы региона, сегодня общество видит в средствах массовой информации серьезную площадку для решения важных проблем.

Напомним, в Нижнем Новгороде с 18 июня по 6 июля 2018 года пройдут 6 матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, в том числе ¼ финала.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Ученики школы в Ивантеевке предупреждали директора о нападении
СМИ показали, как выглядит «корзинка с колбасой» от Игоря Сечина
В Забайкалье сошел с рельсов военный эшелон
МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России
В России предложили отказаться от термина «безалкогольное пиво»
Список вещей, бесплатных для провоза в самолете, расширят
Суд наложил арест на имущество экс-директора «Гоголь-центра»
Спорт
Битва за Россию: кто попадет на ЧМ, а кто останется за бортом Состав участников чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, начинает проясняться, преподнося любителям футбола сюрпризы как приятные, так и не очень
Авто
Новый Nissan Leaf — мировая премьера в Токио Мы находимся на презентации одного из самых важных электромобилей планеты! Следите за новостями
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь