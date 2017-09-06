Группа иностранных журналистов оценила ход работ по подготовке Нижегородской области к ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

На встрече с губернатором Валерием Шанцевым представители СМИ поделились своими впечатлениями.

«Больше всего мне понравилась фабрика, где делают хохломскую роспись. Это шикарно! Мы, немцы, очень любим такие вещи: натуральные, экологичные, красивые. Каждый работник говорил со мной, как настоящий художник, это было удивительно. Я хочу, чтобы как можно больше немецких туристов это увидели!» — заявил корреспондент журнала «Дер Фрайтаг» (Германия) Ульрих Хайден.

«Иностранцам, которые приедут на чемпионат мира, думаю, очень здесь понравится. В Нижегородской области и красиво, и интересно, что еще надо туристам?» — сказал корреспондент телеканала «Вито ТВО» (Эквадор) Хосе Альберто Гарсия Лопез.

Корреспондент кипрской газеты «Харавги» Софоклис Софокли рассказал, что впервые журналист был в области 25 лет назад.

«То, что я увидел за три дня, меня восхитило. Я имею возможность сравнить, поскольку был тут в 1992 году: огромная разница! Особенно заметны изменения инфраструктуры, дороги стали намного лучше», — добавил Софокли.

Валерий Шанцев пожелал иностранным гостям дальнейших успехов в работе. По словам главы региона, сегодня общество видит в средствах массовой информации серьезную площадку для решения важных проблем.