Режиссер Алексей Учитель обратился к главе ФСБ за защитой

«Поклонская пытается отвлечь внимание от собственной ответственности за случившиеся экстремистские акты и подменить контекст обсуждения вопросом финансирования картины, пытаясь использовать громкий прецедент Кирилла Серебренникова. А мы хотим вернуться к спровоцированному госпожой Поклонской и её единомышленниками всплеску экстремизма и насилия, формально из-за картины, которую никто из них не видел. Мы направили заявление директору ФСБ Бортникову об этих фактах и о том, что в начале были слова, а теперь в нас кидают коктейли Молотова и грузовики въезжают в кинотеатры», — сказал адвокат.