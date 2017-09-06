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16:43 (мск), источник: Интерфакс

Режиссер Алексей Учитель обратился к главе ФСБ за защитой

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Режиссер Алексей Учитель направил заявление главе ФСБ Александру Бортникову по факту экстремистских действий противников художественного фильма «Матильда», сообщил «Интерфаксу» его адвокат Константин Добрынин.

Источник: РИА "Новости"
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«Поклонская пытается отвлечь внимание от собственной ответственности за случившиеся экстремистские акты и подменить контекст обсуждения вопросом финансирования картины, пытаясь использовать громкий прецедент Кирилла Серебренникова. А мы хотим вернуться к спровоцированному госпожой Поклонской и её единомышленниками всплеску экстремизма и насилия, формально из-за картины, которую никто из них не видел. Мы направили заявление директору ФСБ Бортникову об этих фактах и о том, что в начале были слова, а теперь в нас кидают коктейли Молотова и грузовики въезжают в кинотеатры», — сказал адвокат.

Релиз фильма «Матильда» Учителя намечен на 26 октября. В нем рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Ее сыграет польская актриса Михалина Ольшанская; в роли императрицы Марии Фёдоровны — Ингеборга Дапкунайте; его супруга, императора Александра Третьего — Сергей Гармаш, Данила Козловский сыграет графа Воронцова.

Картина вызвала широкий резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. 10 августа Учитель заявил, что примет участие в выдвижении картины на премию «Оскар» от России.

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11 комментариевк этой статье
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Комментарии11
Комментарии
11
Сергей Саморуков
Правильно делает . Достала эта девка . Именно девка , а не прокурор или депутат . То у неё бюсты мироточат , то ещё что-то ... Почему нет...
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