Режиссер Алексей Учитель обратился к главе ФСБ за защитой

«Поклонская пытается отвлечь внимание от собственной ответственности за случившиеся экстремистские акты и подменить контекст обсуждения вопросом финансирования картины, пытаясь использовать громкий прецедент Кирилла Серебренникова. А мы хотим вернуться к спровоцированному госпожой Поклонской и её единомышленниками всплеску экстремизма и насилия, формально из-за картины, которую никто из них не видел. Мы направили заявление директору ФСБ Бортникову об этих фактах и о том, что в начале были слова, а теперь в нас кидают коктейли Молотова и грузовики въезжают в кинотеатры», — сказал адвокат.
Релиз фильма «Матильда» Учителя намечен на 26 октября. В нем рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Ее сыграет польская актриса Михалина Ольшанская; в роли императрицы Марии Фёдоровны — Ингеборга Дапкунайте; его супруга, императора Александра Третьего — Сергей Гармаш, Данила Козловский сыграет графа Воронцова.
Картина вызвала широкий резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. 10 августа Учитель заявил, что примет участие в выдвижении картины на премию «Оскар» от России.