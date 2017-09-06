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16:40 (мск), источник: Новый Калининград

Власти анонсировали «народное караоке» с «Хором Турецкого» в центре Калининграда

Департамент развития культуры Калининградской области анонсировал выступление «Хора Турецкого» в Калининграде.

Источник: Новый Калининград

Согласно размещенному на сайте департамента пресс-релизу, концерт состоится 8 сентября в 18:30 на площади Победы. В ведомстве его назвали «народным караоке».

«В самом центре Калининграда в едином порыве десятки тысяч людей смогут спеть любимые песни России вместе со знаменитым коллективом», — отмечается в пресс-релизе. Там же приводятся слова народного артиста России Михаила Турецкого: «Это песни о любви к семье, к Родине и времени, в котором мы живем…».

Выступление состоится при поддержке госкорпорации «Ростех» и корпорации «Вертолеты России». Вход для зрителей будет свободным.

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