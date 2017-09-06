Власти анонсировали «народное караоке» с «Хором Турецкого» в центре Калининграда
Департамент развития культуры Калининградской области анонсировал выступление «Хора Турецкого» в Калининграде.
Департамент развития культуры Калининградской области анонсировал выступление «Хора Турецкого» в Калининграде.
Согласно размещенному на сайте департамента
«В самом центре Калининграда в едином порыве десятки тысяч людей смогут спеть любимые песни России вместе со знаменитым коллективом», — отмечается в
Выступление состоится при поддержке госкорпорации «Ростех» и корпорации «Вертолеты России». Вход для зрителей будет свободным.