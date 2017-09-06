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16:19 (мск), источник: Actualitati.md

Молдову ожидает аномальная для осени жара

Сентябрь порадует жителей Молдовы теплой погодой. Синоптики прогнозируют мало дождей.

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Источник: Actualitati.md

В первых числах сентября температура будет достигать 20 градусов, к середине понизится до 17−18 градусов. Понижение до 9−10 градусов тепла ожидается к концу месяца. Тогда же начнутся и затяжные проливные дожди в центральных районах Молдовы. Первые ночные заморозки синоптики обещают к 15 октября, передает bloknot-moldova.md.

Ноябрь в Молдове будет теплым и дождливым, без отрицательных дневных температур воздуха. В первые дни ноября похолодает до 9 градусов, затем температура воздуха вырастет до 11−15 градусов, это выше климатической нормы. К концу месяца температура снизится до 5−6 градусов, и в последние дни дневная температура составит всего 4 градуса. Синоптики обещают и обильные осадки, особенно в южных и северных районах страны.

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