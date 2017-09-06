Медведев уволил главу Росгидромета после претензий Генпрокуратуры
Официально причиной отставки названо достижение предельного возраста пребывания на государственной службе.
Официально причиной отставки названо достижение предельного возраста пребывания на государственной службе.
Глава правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением отправил в отставку руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).
«Освободить Фролова Александра Васильевича от должности … в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Российской Федерации», — говорится в документе.
Другим распоряжением на должность главы Росгидромета назначен Максим Яковенко, ранее занимавший пост заместителя руководителя службы.
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков пояснил РБК, что к отставке руководителя в ведомстве готовились давно.
Это относительно давно было известно и все готовились, ведь по закону у чиновников 65 лет — это предельный возраст. Фролову же недавно исполнилось как раз 65 лет, а до этого ему ежегодно последние пять лет продлевали полномочия.
«Яковенко — заместитель Фролова и, наверное, ничего не должно измениться. Что изменится — посмотрим», — рассказал Цыганков.
Отставка главы Росгидромета произошла через несколько дней после того, как Генпрокуратура обвинила Минприроды в неточных прогнозах стихийных бедствий и в ненадлежащей работе системы наблюдения за состоянием окружающей среды.
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, в частности, заявил, что неточный прогноз стал одной из причин катастрофических последствий урагана, налетевшего на Москву в конце мая 2017 года. Жертвами стихии тогда стали 16 человек и еще около 200 получили ранения. Ущерб от урагана, по словам Куренного, составил около 200 млн руб.
Минприроды тогда выступило в защиту подконтрольного ему Росгидромета, а замглавы последнего Игорь Шумаков заявил, что данный службой прогноз был верным «в пределах допустимой погрешности» и «не повлиял на гибель людей». «Там, где погибли люди, ветер был в прогнозных значениях», — сказал Шумаков.
В июле 2017 года глава ЛДПР Владимир Жириновский предлагал и вовсе разогнать вовремя не предупредившую о предстоящем ливне службу.
«Вчера страшный дождь был, я впервые промок. Никогда не промокал, а тут до нитки… Разогнать Мосгидромет, разогнать только за вчерашний дождь! Не потому, что я промок, а потому, что мы все в окно смотрим на небо, а они, наверное, в подвале сидят!» — заявил тогда политик.