Медведев уволил главу Росгидромета после претензий Генпрокуратуры

Источник: РИА "Новости"

Глава правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением отправил в отставку руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

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«Освободить Фролова Александра Васильевича от должности … в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Российской Федерации», — говорится в документе.

Другим распоряжением на должность главы Росгидромета назначен Максим Яковенко, ранее занимавший пост заместителя руководителя службы.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков пояснил РБК, что к отставке руководителя в ведомстве готовились давно.

Это относительно давно было известно и все готовились, ведь по закону у чиновников 65 лет — это предельный возраст. Фролову же недавно исполнилось как раз 65 лет, а до этого ему ежегодно последние пять лет продлевали полномочия. Анатолий Цыганков Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета



«Яковенко — заместитель Фролова и, наверное, ничего не должно измениться. Что изменится — посмотрим», — рассказал Цыганков.

Отставка главы Росгидромета произошла через несколько дней после того, как Генпрокуратура обвинила Минприроды в неточных прогнозах стихийных бедствий и в ненадлежащей работе системы наблюдения за состоянием окружающей среды.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, в частности, заявил, что неточный прогноз стал одной из причин катастрофических последствий урагана, налетевшего на Москву в конце мая 2017 года. Жертвами стихии тогда стали 16 человек и еще около 200 получили ранения. Ущерб от урагана, по словам Куренного, составил около 200 млн руб.