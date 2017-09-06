Под аркой Крымского моста впервые прошел большой десантный корабль «Азов»
Мостостроители и моряки радостно приветствовали друг друга.
Мостостроители и моряки радостно приветствовали друг друга.
Под железнодорожной аркой Крымского моста, которую установили в конце августа, впервые прошел большой десантный корабль «Азов».
— Судно длиной более 100 метров и водоизмещением 4080 тонн следует в направлении Азова, где экипаж примет участие в торжествах по случаю 950-летия основания города, — сообщает инфоцентр «Крымский мост». — По пути к пункту назначения корабль впервые прошел под аркой Крымского моста.
Военные моряки и мостостроители радостно приветствовали друг друга. Экипаж из 87 человек выстроился на палубе, а сотрудники мостоотрядов поднялись на арку. Она расположена на двух мощных опорах на высоте 35 метров от зеркала воды.
Напомним, операция по установке железнодорожной арки проходила с 27 по 29 августа. Судоходство было ограничено на 72 часа. Специально для доставки и подъема арок в Севастополе создали плавсистему. Она представляет собой две одинаковые плавопоры. В их основе — понтоны, объединенные по типу катамарана и снабженные специализированным палубным оборудованием. Эту систему протестировали 9 августа, тогда судоходство закрывали на 12 часов.
Создание плавсистемы в Севастополе в рамках подготовки к операции по монтажу арок Крымского моста велось с лета 2016 года — параллельно со сборкой арочных пролетов на стройплощадке в Керчи и строительством фарватерных опор в Керченском проливе, — уточнили в инфоцентре. — После завершения всех подготовительных работ арочные пролеты поочередно будут перевозить и монтировать с помощью плавсистемы в проектное положение — сначала по железнодорожной части, затем — по автодорожной.
КТО СТАЛ ПЕРВЫМ?
Сухогруз «Святитель Алексей», следующий из Азовского моря в Черное, стал первым судном, прошедшим под аркой после возобновления движения по каналу.
По данным Служб управления движением судов на утро 6 сентября, с момента установки железнодорожной арки под ней прошли в общей сложности более 550 судов, следующих транзитом по
ЦИФРЫ.
В целом на стройке Крымского моста уже погружено почти 5900 свай из около 6700 свай трех типов, предусмотренных проектом. Готовы 380 из 595 опор. Собраны почти 200 пролетных строений автодорожного и железнодорожного мостов из 593, предусмотренных проектом. Это более 83 тысяч тонн металлоконструкций из 230 тысяч тонн.
СПРАВКА.
Длина судоходного пролета Крымского моста — 227 метров, общий вес конструкций обеих арок — около 10 тысяч тонн. Подмостовой габарит шириной 185 метров и высотой 35 метров обеспечивает беспрепятственный пропуск всех судов, курсирующих через