Под аркой Крымского моста впервые прошел большой десантный корабль «Азов»

Под железнодорожной аркой Крымского моста, которую установили в конце августа, впервые прошел большой десантный корабль «Азов».

— Судно длиной более 100 метров и водоизмещением 4080 тонн следует в направлении Азова, где экипаж примет участие в торжествах по случаю 950-летия основания города, — сообщает инфоцентр «Крымский мост». — По пути к пункту назначения корабль впервые прошел под аркой Крымского моста.

Военные моряки и мостостроители радостно приветствовали друг друга. Экипаж из 87 человек выстроился на палубе, а сотрудники мостоотрядов поднялись на арку. Она расположена на двух мощных опорах на высоте 35 метров от зеркала воды.

Напомним, операция по установке железнодорожной арки проходила с 27 по 29 августа. Судоходство было ограничено на 72 часа. Специально для доставки и подъема арок в Севастополе создали плавсистему. Она представляет собой две одинаковые плавопоры. В их основе — понтоны, объединенные по типу катамарана и снабженные специализированным палубным оборудованием. Эту систему протестировали 9 августа, тогда судоходство закрывали на 12 часов.

Создание плавсистемы в Севастополе в рамках подготовки к операции по монтажу арок Крымского моста велось с лета 2016 года — параллельно со сборкой арочных пролетов на стройплощадке в Керчи и строительством фарватерных опор в Керченском проливе, — уточнили в инфоцентре. — После завершения всех подготовительных работ арочные пролеты поочередно будут перевозить и монтировать с помощью плавсистемы в проектное положение — сначала по железнодорожной части, затем — по автодорожной.

КТО СТАЛ ПЕРВЫМ?

Сухогруз «Святитель Алексей», следующий из Азовского моря в Черное, стал первым судном, прошедшим под аркой после возобновления движения по каналу.

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По данным Служб управления движением судов на утро 6 сентября, с момента установки железнодорожной арки под ней прошли в общей сложности более 550 судов, следующих транзитом по Керчь-Еникальскому каналу из Черного моря в Азовское и обратно.

ЦИФРЫ.

В целом на стройке Крымского моста уже погружено почти 5900 свай из около 6700 свай трех типов, предусмотренных проектом. Готовы 380 из 595 опор. Собраны почти 200 пролетных строений автодорожного и железнодорожного мостов из 593, предусмотренных проектом. Это более 83 тысяч тонн металлоконструкций из 230 тысяч тонн.

СПРАВКА.