Число турпоездок из Молдовы в Россию выросло на треть в 2017 году

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. По данным российского агентства ТурСтат, за первые шесть месяцев 2017 года Молдова заняла девятое место по числу въездных туристских поездок в Россию.

При этом число поездок из Молдовы в Россию выросло на 33% по сравнению с прошлым годом и составило 246 тысяч визитов.

Первую десятку стран въездного туризма в Россию в 2017 году по числу въездных туристских поездок по итогам первых шести месяцев года составили Украина, Казахстан, Китай, Финляндия, Азербайджан, Польша, Армения, Узбекистан, Молдова и Германия.