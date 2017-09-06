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16:56 (мск), источник: Интерфакс

В Арктике впервые обнаружены следы одного из массовых вымираний жизни на Земле

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Палеонтологи впервые обнаружили в Арктике на острове Столб, недалеко от станции «Самойловский» в дельте Лены, следы произошедшего более 370 млн лет назад массового вымирания флоры и фауны.

Источник: РИА "Новости"

«Событие Келлвассера — это второе крупнейшее вымирание, одно из крупнейших вымираний биоты (совокупности всех живых организмов — ИФ) на Земле, оно никак не связано ни с какими оледенениями», — сообщил заместитель директора Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. Трофимука (ИНГГ) журналистам Николай Сенников в среду.

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Впервые следы этого вымирания, произошедшего около 374 млн лет, представляющие проявление черносланцевых толщ — были обнаружены в Германии и Марокко, отметил Сенников. Аналогичные этим следы теперь нашли возле арктической станции.

В настоящее время результаты исследований проходят дополнительную проверку, и, возможно, считает ученый, арктический объект поможет установить причины вымирания.

По одной из гипотез, к событию Келлвассера привело изменение океанических течений, и на шельф хлынули зараженные сероводородом воды.

«И все погибло», — сказал ученый.

Всего глобальных вымираний на Земле было шесть, как правило, к ним приводил комплекс причин, отметил ученый.

Научно-исследовательская станция «Остров Самойловский» построена в 2012 году на одноименном острове в дельте реки Лена, исследования на острове ведутся около 15 лет — там работает совместная российско-германская экспедиция «Лена». Старая российско-германская станция на Самойловском фактически оказалась у самого обрыва из-за изменения береговой линии.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Саморуков
И нам этого не избежать . Не катаклизм , так сами себя прибьём . Уж очень глупы и агрессивны .
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