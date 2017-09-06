В Арктике впервые обнаружены следы одного из массовых вымираний жизни на Земле

Источник: РИА "Новости"

«Событие Келлвассера — это второе крупнейшее вымирание, одно из крупнейших вымираний биоты (совокупности всех живых организмов — ИФ) на Земле, оно никак не связано ни с какими оледенениями», — сообщил заместитель директора Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. Трофимука (ИНГГ) журналистам Николай Сенников в среду.

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Впервые следы этого вымирания, произошедшего около 374 млн лет, представляющие проявление черносланцевых толщ — были обнаружены в Германии и Марокко, отметил Сенников. Аналогичные этим следы теперь нашли возле арктической станции.

В настоящее время результаты исследований проходят дополнительную проверку, и, возможно, считает ученый, арктический объект поможет установить причины вымирания.

По одной из гипотез, к событию Келлвассера привело изменение океанических течений, и на шельф хлынули зараженные сероводородом воды.

«И все погибло», — сказал ученый.

Всего глобальных вымираний на Земле было шесть, как правило, к ним приводил комплекс причин, отметил ученый.