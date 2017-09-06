Сильные дожди и локальные подтопления территорий возможны в Нижегородской области вечером 6 сентября

Такая ситуация, по всей видимости, будет сохраняться до 3 часов ночи 7 сентября. МЧС предупреждает о повышенной вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ, поражение молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ.