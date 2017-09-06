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16:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Сильные дожди и локальные подтопления территорий возможны в Нижегородской области вечером 6 сентября

Как информирует ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», начиная с западных районов Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, усиление южного ветра до 15 м/с.

Источник: НТА-Приволжье

Такая ситуация, по всей видимости, будет сохраняться до 3 часов ночи 7 сентября. МЧС предупреждает о повышенной вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ, поражение молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ.

Прогнозируется также увеличение количества ДТП, затруднения в работе всех видов транспорта, локальные подтопления в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затоплениями пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий.

Не исключена активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

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