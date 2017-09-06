Жителей Борисова просят не приближаться к полигону учений «Запад-2017»
Появление граждан на территории полигона «Борисовский» может быть опасно для жизни.
Появление граждан на территории полигона «Борисовский» может быть опасно для жизни.
МИНСК, 6 сен — Sputnik. Жителей Борисова предупредили о необходимости держаться в стороне от одного из мест проведения учений «Запад-2017» — полигона «Борисовский», соответствующее объявление опубликовали пользователи социальных сетей.
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Незадолго до начала учений в Борисове появились объявления с призывами не посещать полигон, так как это может быть опасно для жизни. Призвали жителей также не собирать металлический лом, пасти у полигона скот, заготавливать около него лес или собирать ягоды и грибы.
«Выполняйте все требования постовых оцепления полигона», — призвали авторы объявления.
Отдельно борисовчанам настоятельно рекомендуют не подпускать к полигону детей, чтобы избежать трагедии во время учений.
Кто развесил эти объявления, пока не известно, оно не подписано ни Минобороны, ни местным исполкомом, ни другими органами власти.