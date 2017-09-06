Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Из расшифровки выяснилось, как Сечин окончил разговор с Улюкаевым
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
"Очень тяжёлый период": Пелагея об одиночестве
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Новая бомба КНДР может уничтожить часть России - СМИ
СМИ США усомнились в легитимности режима в Киеве
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
14День знаний в российских школах
16:55 (мск), источник: Sputnik.by

Жителей Борисова просят не приближаться к полигону учений «Запад-2017»

Появление граждан на территории полигона «Борисовский» может быть опасно для жизни.

МИНСК, 6 сен — Sputnik. Жителей Борисова предупредили о необходимости держаться в стороне от одного из мест проведения учений «Запад-2017» — полигона «Борисовский», соответствующее объявление опубликовали пользователи социальных сетей.

Читайте также
Лукашенко об учениях «Запад-2017»: нападать ни на кого не собираемся

Учения «Запад-2017» пройдут на территории Беларуси и России 14—20 сентября текущего года. Одно из основных мест проведения маневров — борисовский полигон.

Незадолго до начала учений в Борисове появились объявления с призывами не посещать полигон, так как это может быть опасно для жизни. Призвали жителей также не собирать металлический лом, пасти у полигона скот, заготавливать около него лес или собирать ягоды и грибы.

«Выполняйте все требования постовых оцепления полигона», — призвали авторы объявления.

Отдельно борисовчанам настоятельно рекомендуют не подпускать к полигону детей, чтобы избежать трагедии во время учений.

Кто развесил эти объявления, пока не известно, оно не подписано ни Минобороны, ни местным исполкомом, ни другими органами власти.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Железный характер 'Каменной горки': реакция минчан на аварию ТЭЦ-4
Интеллектуальные игры: допинг не запрещен, но дураков и так нет
Глава Росгидромета уволен после претензий Генпрокуратуры
Напавшему на школу в Ивантеевке предъявили новое обвинение
В Забайкалье сошел с рельсов военный эшелон
Режиссер Алексей Учитель обратился к главе ФСБ за защитой
В России предложили отказаться от термина «безалкогольное пиво»
МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России
МИД опубликовал видео действий властей США в генконсульстве РФ
Спорт
Битва за Россию: кто попадет на ЧМ, а кто останется за бортом Состав участников чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, начинает проясняться, преподнося любителям футбола сюрпризы как приятные, так и не очень
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь