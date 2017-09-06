Жителей Борисова просят не приближаться к полигону учений «Запад-2017»

МИНСК, 6 сен — Sputnik. Жителей Борисова предупредили о необходимости держаться в стороне от одного из мест проведения учений «Запад-2017» — полигона «Борисовский», соответствующее объявление опубликовали пользователи социальных сетей.

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Учения «Запад-2017» пройдут на территории Беларуси и России 14—20 сентября текущего года. Одно из основных мест проведения маневров — борисовский полигон.

Незадолго до начала учений в Борисове появились объявления с призывами не посещать полигон, так как это может быть опасно для жизни. Призвали жителей также не собирать металлический лом, пасти у полигона скот, заготавливать около него лес или собирать ягоды и грибы.

«Выполняйте все требования постовых оцепления полигона», — призвали авторы объявления.

Отдельно борисовчанам настоятельно рекомендуют не подпускать к полигону детей, чтобы избежать трагедии во время учений.